Quiénes eran los tres andinistas que murieron en la cordillera

Los andinistas argentinos que habían desaparecido el miércoles último cuando intentaban ascender el cerro Marmolejo, cuya cima se corresponde con el límite internacional entre Chile y Argentina, fueron hallados muertos este lunes, según confirmó el Grupo de Operaciones Policiales de Carabineros (GOPE) del país vecino.

Con 6.108 metros, el Marmolejo es un estratovolcán, el último seismil de la cordillera andina al sur y el 6000 metros más austral del mundo.

Uno de los fallecidos es Raúl Espir, intendente por Juntos por el Cambio de la localidad pampeana de General San Martín y quien ya contaba con experiencia en andinismo. Los otros son Sergio Daniel Berardo, escribano de la misma localidad, y el guía de montaña mendocino Ignacio Javier Lucero.

"Tengo 54 años, vine hace 30 años al pueblo (NDR: era oriundo de Eduardo Castex) con la ilusión de poder desarrollarme personal y profesionalmente. He podido formar una familia muy numerosa. En 2015 fui concejal y desde 2019 Intendente, creo que es la forma de devolverle a Gral. San Martín lo que me ha dado. En estos últimos tres años y medio junto al gran equipo del que soy parte, he trabajado incansablemente para dar lo mejor de mi, con honestidad, equidad y transparencia", así se presentaba Espir en la página de Facebook del municipio pampeano.

Raúl Espir Foto: Facebook

"Desde el día miércoles estaban en el campo 2, que es a unos 5000 metros, el día jueves harían cumbre, desde ahí no tenemos más noticias. Estamos esperando por Raúl, Sergio y el guía Ignacio que es de Mendoza, a quienes también le hicimos llegar nuestra preocupación, para que sus autoridades intercedan para poder colaborar con el rescate", habían dicho más temprano desde la Municipalidad de San Martín.

Sergio Berardo, en tanto, era un reconocido escribano pampeano, secretario del Colegio de Escribanos de la provincia. Su familia y sus amigos expresaron en redes su dolor y su conmoción por la noticia del hallazgo de los cuerpos.

Sergio Berardo

Entre tanto, la senadora nacional de Juntos por el Cambio de La Pampa, Victoria Huala, agradeció desde sus redes sociales a la vicepresidente electa, Victoria Villarruel, por las "inmediatas gestiones" ante el presidente de Chile, Gabriel Boric, a quien le solicito que arbitre los medios necesarios para la búsqueda de tres andinistas argentinos.

La experiencia del guía mendocino

Ignacio Javier Lucero era muy conocido en el andinismo nacional gracias a su trabajo regular como guía en Ojos del Salado y el Aconcagua, al cual ha hecho cumbre 46 veces, por rutas distintas. Según indica en su sitio oficial luceroexpediciones.com, su cumbre más alta es el Gasherbrum II (8.035 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre Pakistán y China), sin oxigeno suplementario. También ha hecho cumbre en el Denali, en Alaska, una expedición en solitario al Broad Peak y ocho expediciones al Ojos del Salado, entre otras. Ignacio Lucero

Lucero era guía de montaña de la Unión of International Mountain leader Associations (UIMLA), instructor nacional de andinismo, guía trekking en cordillera y miembro de la Asociación Argentina de Guías de Montaña.

Él y su perro Oro se volvieron virales años atrás. Lucero sufrió un derrame cerebral haciendo cumbre en el Manaslu (Nepal) y su fiel amigo Oro lo ayudó durante el largo proceso de recuperación, convirtiéndose en su compañero de escalada. Incluso, el can hizo cumbre cuatro veces hasta su fallecimiento en 2021.