Insólito: cambió su alias para recibir donaciones para damnificados del temporal

Una insólita situación generó un escándalo en las últimas horas en Bahía Blanca, localidad que aún no logra sobreponerse al feroz temporal que la azotó el sábado pasado y dejó el saldo de 13 muertos, decenas de heridos y daños millonarios.

Para ayudar a los damnificados de esta trágica tormenta, varios famosos, entre ellos Manu Ginóbili, Lautaro Martínez, Abel Pintos o "Soy Rada" Aristarán, crearon una cuenta de Mercado Pago donde se receptan donaciones para ayudar a los afectados. La misma tiene por alias "dona.fuerza.bahia".

Luego de difundirse ampliamente dicha cuenta, se conoció que un joven junto a dos amigos cambió su alias de su propia cuenta en esa billetera virtual, modificándolo con uno similar al de la movida solidaria: "dona.fuersa.bahia".

El propio autor de lo que muchos acusaron como "intento de estafa", reconoció que en una entrevista al medio periodístico local "Apepe Bahia" lo que había hecho junto a sus amigos y pidió perdón a los ciudadanos de Bahía Blanca.

Se trata de Iván Safar, hijo de la concejala del bloque Avanza Libertad, Valeria Rodríguez, quien dijo que en medio de una conversación con amigos y tras fumar marihuana, habían probado cambiar el alias de Mercado Pago emulando la de la campaña solidaria pero con apenas una letra cambiada, con lo cual podría ser destinatario del dinero enviado por algún donante que se confundiese al escribir el código.

El propio Manu Ginobilli advirtió a la gente que había una cuenta similar y en sus redes sociales pidió que tuviera cuidado al ingresar el alias en la billetera virtual, ya que se había creado uno similar que no correspondía a la campaña de donación.

Luego de que se descubriera que el autor de la supuesta estafa era Iván Safar, que además que era hijo de una concejal, el joven se vio obligado a salir a aclarar lo ocurrido en los medios de comunicación locales y pedir disculpas públicamente ya que comenzó a recibir insultos por las redes sociales.

El mensaje de Manu Ginobilli pidiendo a la gente que tenga cuidado al ingresar el alias cuando deposite su dinero para donaciones. Foto: Captura de "X"

"Primero que nada quería pedir disculpas. Estoy intentando hablar con cada uno de los medios para pedir disculpas públicamente a todos los que lo vieron. Fue toda una equivocación y me da muchísima vergüenza tener que salir a aclarar esto, pero es lo que me corresponde", comenzó diciendo Iván.

Y relató que estando con sus amigos "nos fumamos" y que se pusieron a hablar de la campaña y que se pusieron "a jugar y a ver si podían cambiar el alias", "No es que lo estábamos probando para que nos transfirieran (dinero). Y quedó así en el teléfono. Obviamente, yo no estaba en ´mis cabales´, ni ninguno de mis amigos. Tampoco quiero echarles la culpa porque quedé pegado con mi teléfono pero asumo la responsabilidad. Es mi nombre el que se está difundiendo por todos lados. No medí ninguna consecuencia. De más está decir que no me llegó un peso solamente insultos de la gente que llamaba ´garca´ y demás", expresó el muchacho.

Mirá el video de la entrevista que realizó la radio de Bahía Blanca al hijo de la concejal:

Por último, comentó que pidió a Mercado Pago que le permita cambiar una vez más el alias pero que le dijeron que tenía que esperar 24 horas, porque no se trataba de un "hackeo" a la cuenta.

"Yo jamás me aprovecharía de algo así. No soy una persona a la que le falte plata o que esté mal económicamente. Gracias a Dios, no me pasó nada, ni a mi casa, ni a ningún ser querido. Entiendo que me quieran salir a matar. Armaron un grupo en las redes, estoy recibiendo amenazas de todo tipo. Por eso quiero aclarar esta equivocación", señaló.

"De verdad que estoy intentando hacer todo lo posible para cambiarlo. Por eso estoy dando la cara como puedo y que quede todo claro. Porque acepto todas las amenazas, pero de verdad que ya es demasiado lo que estoy recibiendo", reconoció el hijo de la concejal de Bahía Blanca.