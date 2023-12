La trama detrás de las amenazas con violar y matar compañeras: qué decían los chats de los adolescentes de La Boca

Una historia de Instagram que muestra un meme sobre un grupo de jóvenes detrás de los barrotes de una cárcel. Fondo negro. Una amenaza que ensaya un chiste que no puede causarle risa a nadie: "Yo con los pibes mañana, loco. Soy re violín y no me importa la cana y la puta directora del colegio me la re chupa". La publicación fue hecha por un adolescente estudiante de la escuela religiosa San Juan Evangelista, del barrio porteño de La Boca, y ahora es parte de una investigación que lleva adelante la Justicia.

Una alumna fue la que sacó a la luz la situación. Por miedo, dolor y bronca. Lo hizo después de enterarse que algunos de los chicos de su curso habían armado un grupo de Whatsapp en el que planificaban cómo las violarían, torturarían y matarían. Decían, además, que grabarían la situación para poder verla después y viralizarla; y se referían a las chicas con descalificativos del machismo más recalcitrante. "Las voy a descuartizar", "las voy a tirar al río", "les apuntamos con el arma en la boca", "contarles la lengua", "tiene alta plata, la re extorsiono", eran sólo algunas de las cosas que se decían en el chat. Hay más, pero son irreproducibles.

Colegio religioso San Juan Evangelista. Foto: Google Street View.

El hastío y el valor de una de las víctimas fue el puntapié inicial para que hoy haya una investigación en curso a partir de tres denuncias, una de ellas hecha por el representante legal de la escuela. "Y hoy es cuando no nos callamos más, hoy es cuando decido escrachar a estos asquerosos de mierda, enfermos y violadores porque no tienen otra definición. Hoy hablo en nombre de de todas las chicas del San Juan Evangelista, que fueron amigas, novias y compañeras de estas larvas. Se difundió un grupo de whatsapp "Mamadelamama", capturas de cómo me iban a violar a mí, a mis compañeras, cómo nos descuartizarían y un montón de cosas que lo van a ver en la siguiente historia. Esto no es un chiste, es la realidad. Y lo que hoy es un chiste mañana es mi cara en el noticiero", escribió en Instagram. "Y tanto los que hablaron como los que no, son parte del grupo, son cómplices por no parar. Personas que creíamos que eran nuestros amigos, mañana son nuestros violadores. Ni olvido ni perdón", agregó.

La adolescente, a continuación, expuso cada una de las macabras charlas. Detalle a detalle de cómo se tramaba la planificación para violentarlas, en grupo, en complicidad y con impunidad. A raíz de esto, las autoridades del establecimiento educativo tomaron conocimiento de lo ocurrido y activaron un protocolo. El personal de la Comisaría Vecinal 4C estuvo en la escuela y se reunió con los directivos. También tomaron intervención el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que constató que los alumnos señalados cursan de manera virtual, y la fiscal Carolina Aneley Zanni, quien tiene a cargo la investigación y que el jueves de esta semana ordenó una serie de allanamientos en los domicilios de los estudiantes donde se secuestraron celulares que serán peritados en las próximas jornadas.

El comunicado de la escuela

"En relación con los chats que salieron a la luz el martes 21 de noviembre de 2023, que involucran a estudiantes del nivel secundario de nuestro colegio, comunicamos las acciones realizadas por el Equipo Directivo hasta el momento: se abrieron espacios de escucha y de diálogo, se citó a las familias de los responsables y se acordó que estos continuaran su recorrido pedagógico en forma virtual, sin presencialidad; se presentó todo lo actuado a la Supervisión de Dirección General de Enseñanza Privada y Consejo del Niño, Niña y Adolescente; se solicitó el asesoramiento al Equipo de Acompañamiento institucional de Ispectoría Salesiana; se realizó una charla conscientizadora con el resto de los estudiantes sobre cómo actuar frente a situaciones similares; se citó a las familias de las estudiantes afectadas para contenerlas y llevarles tranquilidad con la intervención que está haciendo la escuela; se llevaron a cabo reuniones con las familias que se presentaron espontáneamente en la escuela para plantear sus inquietudes; se realizaron talleres sobre grooming a cargo de Grooming Argentina; tuvimos una reunión virtual con la Supervisora del nivel sobre las líneas de acción a seguir", informaron desde la institución.

Los escabrosos chats de los estudiantes