Estudiar en Argentina siendo extranjero: 5 historias de intercambio

Cinco historias. Cinco estudiantes. Cinco miradas diferentes sobre la Argentina. MDZ reunió a un grupo a jóvenes que cumplieron o actualmente están realizando un programa de intercambio en nuestro país para saber qué piensan sobre nuestra sociedad, que cosas de nuestra cultura adoptaron, cuales no les gustaron y cómo es vivir en el país de los campeones del mundo, el asado y la inflación constante, entre otras cosas.

Benjamin: "No hay miedo de hablar fuertemente sobre lo que crees"

Estudia análisis de datos en Estados Unidos, pero llegó a la Argentina para cursar materias sobre historia y literatura latinoamericana en la facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Se trata de Benjamin Warren, un joven de 20 años que antes de arribar a la tierra de Messi y Maradona, había investigado "la historia del país, las raíces indígenas, la inmigración, los golpes de Estado y la última dictadura".

"Mis primeras sensaciones fueron las de estar en un lugar muy distinto, con diferencias culturales y otro idioma, pero a la vez me resultó bastante familiar. Diría que fue intenso, pero no difícil", explicó el joven que, a la vez, manifestó sus ganas de volver a la Argentina en algún momento.

La discusión política es algo común por estas latitudes. El intercambio de ideas se da en asados familiares, bares, reuniones de amigos o hasta en el tercer tiempo de un partido de fútbol. Esa situación, que tantas veces se torna insoportable para quienes habitamos un país que por momentos puede convertirse en una montaña rusa, es destacada por aquellos que vienen de afuera. "Me llamó la atención la tendencia que tienen a expresar sus posturas políticas, no hay miedo de hablar fuertemente sobre lo que crees", explicó el norteamericano a MDZ.

Benjamin Warren.

A Ben le tocó transitar sus estudios en un contexto de cambios para la Argentina. Consultado sobre la victoria de Milei y, en consecuencia, la evidente comparación que puede trazarse con el ex presidente norteamericano, Donal Trump, señaló: "Argentina está en una situación bastante vulnerable, la mejor posibilidad es que el presidente Milei al final solo sea una persona conservadora pero que no sea destructivo al grado de lo que habló durante la campaña. Veo con temor su discurso de odio, algo que en Estados Unidos experimentamos con Donald Trump, lo que terminó provocando el aumento de crímenes de odio".

Las costumbres argentinas pueden ser tan atrayentes como chocantes, según la perspectiva de quien las experimenta. En el caso de Ben lo que más lo sorprendió fueron los horarios que tenemos a la hora de realizar ciertas actividades. "Es algo muy difícil de evitar si estás viviendo acá. Dormir la siesta, tomar la media tarde o salir muy tarde durante la noche para llegar a las 5 o 6 de la mañana del boliche, son con cosas que no hago en Estados Unidos, donde deseo estar en mi cama a las 2 o 3 de la mañana".

Sin embargo, hay algo que el joven no olvidará de su estadía en Mendoza y es la experiencia que acumuló mientras estudiaba en la UNCuyo. "Les agradezco mucho a mis profesores de la facultad de Filosofía y Letras. No solo fueron brillantes en su campo de estudio, también se mostraron flexibles y amables porque entendían que nosotros no venimos del mismo fondo educativo".

Y agregó: "Me gusta el enfoque de la UNCuyo en humanidades y artes. Para una universidad pública y gratuita, la fuerza que tienen en esas áreas como teatro, cerámica, música, literatura son preciosas. Hay que agradecerlo, en Estados Unidos eso está desapareciendo, es impresionante que sea gratuito aunque con la elección del nuevo presidente podría estar en peligro".

Anna: "Destaco el amor y amabilidad de la gente"

Anna Blackmon tiene 20 años y llegó a la Argentina por primera vez en 2022, para participar en un programa de verano organizado por su universidad. Dickinson College, ubicada en Pensilvania, Estados Unidos, donde actualmente estudia español y filosofía. Esa visita solo duró tres semanas, pero la haría volver. La norteamericana Anna Blackmon.

"Me enamoré del lugar, de su gente, sus montañas, su vino y su comida. Por ello decidí regresar en agosto de este año para pasar cinco meses aquí, con el objetivo de estudiar, explorar y conectar con la cultura. Ahora, mi aprecio por Argentina y su gente es aún más fuerte y lleno de amor", señaló la joven norteamericana, que reconoce haber aprovechado cada segundo para realizar actividades recreativas, ir a recitales y partidos de fútbol, recorrer nuestras bodegas y distintas provincias del país.

"Al reflexionar sobre mi experiencia viviendo en Argentina, destaco el amor y la amabilidad de su gente. Casi todas las personas que conocí durante mi viaje fueron abiertas y afectuosas. Me saludaban con abrazos, demostrando un genuino interés por mí y mi vida", afirmó la joven.

El sistema educativo argentino, fue uno de los ejes de debate durante la última campaña presidencial que acabó con la victoria del presidente electo, Javier Milei. Sobre esto, Anna afirma que "la gratuidad de la educación en Argentina es una ventaja significativa, ya que en los Estados Unidos, muchas personas no pueden acceder a la educación universitaria debido a limitaciones económicas".

Intentar explicarle a un extranjero como es vivir en el contexto de una economía donde los precios varían día a día, puede ser una situación bastante engorrosa. En el caso de Anna no es necesario, ya que la joven norteamericana lo vivió en primera persona. "El valor del dólar aumentó de 550 a más de 1000 pesos entre mi llegada a la Argentina y mi despedida", señaló, a modo de ejemplo sobre como debió acostumbrarse a la devaluación constante de nuestra moneda.

Beatriz: "Con el nuevo gobierno creo que las cosas se cambiar bastante"

Beatriz Drosdrocky Gonçalves, tiene 24 años y es brasileña. Llegó en agosto de este año porque su universidad tiene convenios con la UNCuyo. "Elegí Mendoza porque no era necesario que tener un certificado que comprobara que hablo español fluidamente", explicó la joven estudiante de la carrera Comunicación Social.

"Yo pensaba que el país era un poco racista por no tener muchas personas negras. Me gusta mucho como te trata la gente cuando voy a comprar algo, pero no como los argentinos incorporan la palabra negros para referirse a la gente pobre, para mí es racista", afirmó Beatriz.

La siesta es algo que está arraigada en varias provincias del interior y Mendoza no es la excepción. "Fue la costumbre que más me encantó de acá, la que más me gusta. Aunque las tiendas cierran a las 13 o 14 horas, eso no tanto", indicó.

Beatriz llegó desde Brasil.

En la misma línea que el resto de estudiantes consultados, la joven experimentó el proceso electoral que llevó a la Libertad Avanza hasta la Casa Rosada. "Con el nuevo Gobierno creo que las cosas van cambiar bastante. Estaba pensando en pedir una extensión pero creo que las políticas públicas van cambiar y por eso no creo que sería una buena idea vivir acá", afirmó, mientras que, respecto de su experiencia educativa señaló que "fue un gran choque. El plan de estudios y las formas de evaluación son muy diferentes en Brasil. Tuve que estudiar enfocándome siempre más en la nota que realmente en aprender".

Sarah: "Es una locura no saber si al día siguiente tu dinero valdrá algo o no"

Argentina no fue la primera experiencia de intercambio para Sarah Scuracchi, una joven italiana de 23 años. "Ya había estado en México 2 años y me encantó y mi universidad de Italia me dio la oportunidad de venir a Mendoza. Siempre tuve la idea que Buenos Aires es una ciudad hermosa pero no sabia mucho más sobre el país".

"Hablo muy bien español, así que no fue difícil hacer amigos. Me enseñaron las maneras de decir, a tomar mate, probé el fernet y el asado. Dicen q los mendocinos son cerrados pero a mi no me pareció porque la gente te habla y es muy abierta, sobre todo si eres de Italia porque todos tiene familia allá", indicó la joven europea sobre su estadía en la provincia.

Sin embargo, en la Argentina actual no todo es color de rosas. De hecho, los estudiantes consultados por MDZ señalaron que convivir con la economía es un factor difícil de comprender. "Fue un quilombo la economía, tener siempre que ir al Western (Union) para chequear el cambio. Obvio sabemos que estamos en una posición de privilegio, pero es una locura no saber si al día siguiente tu dinero valdrá algo o no. Por eso entiendo que la gente vote a Milei, porque quieren un cambio, aunque sea confiar en alguien un poco loco", explicó.

Sarah junto a sus amigos en Mendoza.

Por último, tras ser consultada sobre la educación en Argentina, la italiana señaló que "me encanta que sea gratuita para todos, pero creo seria mejor como en mi país, donde según tu nivel socioeconómico pagas un máximo de 2.000 euros al año, los mas pobres no pagan nada y reciben beca con el dinero de la gente de familias con más dinero".

Pia: "Pienso que los argentinos tienen mucho patriotismo"

"Antes de venir, sentía que no sabía mucho sobre el país, solo un poco del mate, Borges y el mito de una nación blanca. Pero al arribar me sentí muy bienvenida por parte de la familia con la que viví y me di cuenta que es algo es muy importante tanto en Mendoza como en Argentina", comenzó Pia Mancini, una joven norteamericana de 20 años que accedió a charlar con MDZ.

El asado, símbolo cultural de los argentinos por excelencia, fue una de las primeras costumbres que incorporó durante los primeros días en el país. "Para mí, es muy lindo que se junte la comunidad y las familias cada fin de semana. Vengo de una familia muy pequeña, mis padres están separados. Nunca tuve la costumbre de hacer cosas con toda la familia, quizás fue un poco incómodo a nivel personal porque no estaba acostumbrada, pero en definitiva fue algo que me gustó porque es algo lindo de ver", afirmó la norteamericana que conoció el idioma español a través de su madre, una venezolana que emigró a los Estados Unidos cuando era joven.

De todos los estudiantes consultados, Pia es la que más se detiene en su experiencia facultativa y su visión de la política argentina. "Hice amigos en la facultad de Ciencias Políticas, del Frente de Izquierda, de Las Trincheras y los grupos peronistas del sur. También fui al encuentro plurinacional de las mujeres y disidencias, fue algo muy muy lindo. Pienso que los argentinos tienen mucho patriotismo, me gusta como surgen los movimientos sociales", explicó sobre sus días en la UNCuyo. Pía Mancini.

Además de participar en distintas marchas y actividades políticas, la estudiante expresó su fascinación por la política argentina. "La cultura es muy fuerte, nosotros tenemos centros de estudiantes pero no están vinculados a los partidos políticos. En Estados Unidos hay organizaciones estudiantiles relacionadas con el partido demócrata y republicano, pero son mas individuales".

Y agregó: "Recuerdo que antes de la última elección vinieron cinco profesores y nos dijeron que iban a votar a Massa, manifestaron su preocupación por Milei y quisieron fijar una posición. Nos dijeron que eso no significaba que no había que votar a Milei, pero que les importaba la educación pública y los derechos humanos".

Otro de los puntos que Pia eligió destacar sobre nuestro país, está relacionado con la educación pública, sobre todo en cuanto a la gratuidad. "Creo que es importante que la educación sea gratuita y pública básicamente porque es un derecho humano. En cuanto a los extranjeros, estuve buscando y solo el 3 por ciento de los estudiantes son de otros países. Argentina me parece un país mucho más abierto, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos inmigrantes pero es difícil acceder a la educación".