Jubilados, entre la expectativa por las nuevas medidas económicas y la resignación

Las nuevas medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei generan especial incertidumbre entre los jubilados, especialmente luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que buscarán eliminar la actual fórmula de ajuste y sin que se dieran además precisiones sobre la posibilidad de otorgar al sector un nuevo bono para compensar los deprimidos haberes jubilatorios.

"Hoy están en la mínima, cobran algo bajo. Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses los jubilados cobrarían entre un 25 y un 40% menos de lo que reciben hoy. Eliminando la fórmula que no sirve, se buscará una nueva. Está previsto un aumento ante este cuadro inflacionario", dijo el titular de la cartera de Hacienda al justificar la decisión de enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Movilidad.

Qué piensan los jubilados de las medidas de Milei

Por estas horas, miles de jubilados y pensionados concurren a las entidades bancarias a cobrar los haberes de diciembre, que incluyen el aguinaldo y el bono de $55 mil, el último otorgado por la gestión de Alberto Fernández para intentar -sin éxito- compensar la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación galopante.

En contacto con MDZ, varios jubilados manifestaron su expectativa por las medidas anunciadas, mientras que otros se mostraron resignados a seguir viviendo una realidad acuciante producto del descrédito de las promesas de los gobernantes.

"Vamos a ver qué hacen. Están diciendo que van a cambiar la ley para que ganemos más", comentó Hugo (79). Si bien no cobra la mínima, tampoco le alcanza para llegar a fin de mes y espera que el Gobierno le mejore su estado financiero. Ya recibió un bono de $10.000, pero no de $55.000 porque no cobra la mínima.

Jorge, que salió del banco a las 10:48 horas listo para volver a casa con su mujer, apuntó contra las medidas cortoplacistas del kirchnerismo. "No sirven, no nos dan un futuro tranquilos. Ahora solo queda confiar en este loco. ¿Quién sabe? Por ahí nos sorprende", comentó entre risas.

Los jubilados se mantienen expectantes y, a la vez, resignados. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Otra postura que predominó mucho fue la de Adriana. Tiene 78 años y cobra la mínima y protestó porque "los jubilados siempre salen perdiendo, sin importar la gestión".

Muchos descreen de las ideologías y de las promesas de los políticos y otros se muestran francamente en contra de las últimas medidas anunciadas por el nuevo Gobierno: "Eliminar la fórmula de la Ley de Movilidad hará que nuestros haberes se empobrezcan todavía más. Los jubilados siempre terminamos financiando con nuestros aportes la fiesta de la política", señaló Luis Jauriguiberry, de 82 años.

Miradas hay muchas, pero la sensación que prevalece es la incertidumbre, la cual puede tener expectativas altas como bajas. "Vamos a ver qué pasa, esperemos", se repite. Tampoco se los ve entre las turbas que salen corriendo a las carnicerías, verdulerías y supermercados a stockearse para blindarse ante los aumentos diarios de precios. "Con una compra en el supermercado se nos va media jubilación, y a eso hay que sumarle los medicamentos que estos últimos días subieron casi un 50%", grafica con precisión otro jubilado mientras espera, pacientemente, su turno para cobrar en una fila bancaria.