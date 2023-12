Encuentran una yarará en el jardín de una casa de Luján

Una serpiente yarará fue encontrada durante la jornada del lunes en la zona de Vertientes del Pedemonte, Luján de Cuyo, cuando dos hermanas disfrutaban al aire libre en el jardín de su casa. El hallazgo, fue relatado por el padre de las jóvenes que se preocupó por tratarse de una especie venenosa.

"Tengo una casa con un jardín muy grande, a la serpiente la encontró mi hija mayor que no vive con nosotros pero estaba de visita. Con ella estaba mi otra hija de tres años, que andaba descalza. Estaba a medio metro de la más chica cuando la vieron", señaló a MDZ el padre de las jóvenes, que prefirió no dar su nombre.

Alertado por la situación, la primera reacción del hombre fue tomar una serie de fotografías que le permitieran identificar la especie hallada. "A primera vista me di cuenta de que no era una culebra porque tienen las rayas en forma vertical y no los dibujos transversales que tenía la que encontramos. Le tomé una foto con el celu, busqué a partir de la imagen en Google y la respuesta fue la que imaginaba, se trataba de una yarará".

La yarará es una especie venenosa.

Desde la Fundación Cullunche, organización que promueve la conservación de la flora y fauna autóctonas, confirmaron a través de las fotografías proporcionadas por los protagonistas del hallazgo que, efectivamente, se trata de una yarará. "En el caso de encontrar una serpiente, sea venenosa o no, recomendamos llamar al 911 y solicitar la presencia de la policía rural. No hay que matarlas porque son beneficiosas y están bajo la Ley de Protección de Fauna. Hay que tener cuidado pero no iniciar una cacería de brujas porque se halló una serpiente", señaló Beatriz Valle.

Consultada sobre la incidencia de los incendios producidos en la zona del pedemonte en el último tiempo, Valle afirmó que "puede ser que tenga que ver con los incendios. Los animales obviamente se mueven en busca de comida y en las zonas incendiadas, les resulta difícil encontrar roedores o pájaros que es lo que comen, por eso ingresan a lugares más verdes. Ocurre que nos estamos metiendo en el hábitat de estas especies, por eso la ciudad no debería crecer más hacia el oeste. Lo mismo sucede con los zorros, que entran a los barrios privados en busca de comida y agua, que no hay".

Qué hacer ante una mordedura

Según señalan los especialistas, existe una serie de recomendaciones sobre cómo actuar antes, durante y después de un caso de mordedura: