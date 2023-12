Tres gestos de Cristina Fernández de Kirchner que dijeron mucho más que sus palabras

No hubo nadie que no registrara o no estuviera atento este domingo a los gestos de las principales figuras políticas que protagonizaron el traspaso de mando en el Congreso de la Nación.

Desde el grosero y desacertado fuck you de la exvicepresidente hasta las sonrisas empáticas que parecieron intercambiar Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei al momento de la particular observación sobre el detalle del bastón de mando, todos los mohínes que registraron las cámaras valen mucho más que mil palabras.

Hugo Lescano, especialista en lenguaje no verbal, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, analizó y publicó en su cuenta de Instragram tres momentos muy significativos que dejó la jornada de este domingo.

El grosero gesto de Cristina

"He aquí uno de los gestos emblemáticos de los más insultantes. Es, además, uno de los gestos más ancestrales que se conocen. Su significado ha ido mutando y adaptándose a los tiempos y a las culturas. Pese a eso, el mensaje siempre estuvo ligado al insulto. El dedo medio se eleva mientras el resto de los dedos se contraen. Se completa el emblema elevando la mano y agitándola con firmeza Según el antropólogo Desmond Morris, es una de las ofensas más antiguas que se conocen. @cristinafkirchner realizó el gesto en respuesta a un insulto verbal a su persona al ingresar al congreso de la nación".

El momento de la jura

"El leve movimiento pendular del cuerpo de @cristinafkirchner denota la ansiedad propia de quienes quieren retirarse rápidamente de un lugar. La kinesia repetitiva de nuestro cuerpo deja claro que nos sentimos fuera de lugar en la escena. Sus manos ocultándose en los bolsillos en el momento previo a las palabras de @javiermilei revelan una carga de asimetría que solemos expresar cuando consideramos inferior a nuestro interlocutor. El casi nulo contacto visual manifiesta la falta de interés y revelan que la persona que interactúa con nosotros no es ni relevante ni importante para nosotros".

Miradas empáticas y neuronas espejo

"Me quedo con estos ocho segundos. Momento clave en el que se activan las neuronas espejo de @cristinafkirchner y @javiermilei Un fenómeno que explicó claramente el destacado neurocientífico Giacomo Risolatti. Las neuronas espejo son un grupo de células nerviosas que se activan cuando conectamos con otra persona, por ejemplo, mediante el contacto visual. Se abre un canal empático entre ambos de forma intencionada. La activación de las neuronas espejo depende solo de nosotros. Aunque, si no hay empatía, siempre es más fácil culpar a los demás y no hacernos responsables. A juzgar por muchos comentarios que leo en las redes, incluso en las mias, al parecer hay un sector amplio de la sociedad que no desea abrir canales empáticos. Solo desea agredir, menoscabar y despreciar a quienes no coinciden con sus cosmovisiones personales".