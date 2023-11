Una joven del interior se sorprendió por el funcionamiento del transporte público en Buenos Aires

Un video en TikTok se volvió viral en las redes sociales al mostrar las diferencias en las tarifas de transporte entre Buenos Aires y el interior del país. La joven desconocía que en el AMBA y CABA las tarifas se rigen por la distancia, a diferencia de varias provincias del país.

La usuaria @maguitudor, con una grabación que ya cuenta con 588.000 visualizaciones y más de 30.000 "me gusta", sacó a la luz un tema que genera opiniones encontradas. En el video, Magui Tudor expresa su asombro al descubrir cómo funciona el sistema de transporte en Buenos Aires. "El colectivo tiene diferentes tarifas depende de la distancia a la que vos vayas. Hasta Cabildo te toma una tarifa y después de ahí sale más caro", le explica una joven porteña.

La reacción de Magui es de sorpresa: "¡Vos sabías que en el interior vas a la Quiaca o vas a tres cuadras y te cobran lo mismo!".

La reacción de la joven

La sección de comentarios del video reflejó un amplio espectro de opiniones. Muchos usuarios consideran injusto que no exista un sistema de tarifas uniforme en todo el país. "Está mal lo del interior, porque no es lo mismo que uses un transporte por 10 cuadras, que uno por 40 minutos de viaje", argumenta una usuaria, destacando la desigualdad del sistema.

Por otro lado, un usuario de Santa Fe comentó que siempre paga lo mismo dependiendo el viaje y el costo es sumamente mayor: "En Santa Fe es solo una tarifa de $280". Esto llevó a otro a opinar: "Es que en realidad tendría que ser así en todos lados, sino el que va cerquita le está bancando el precio al que va lejos, así se compensa la única tarifa".

El sistema de transporte en Buenos Aires

El sistema de transporte público en Buenos Aires aplica tarifas basadas en la distancia como parte de un esfuerzo para integrar todos los modos de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye colectivos, metrobus, trenes y subtes.

Este sistema está diseñado para ofrecer descuentos a los usuarios que realizan una o más combinaciones de transporte. El descuento se aplica de forma automática con la tarjeta SUBE en el momento del viaje, y dentro de un período de dos horas, los pasajeros pueden hacer hasta cinco combinaciones de transporte.

En Argentina la diferencia entre valores de los boletos mínimos alcanza hasta un 200% según un informe de la Fundación Mediterránea, Ieral, que además destacó que durante el primer trimestre de 2023, el 79,4% de los subsidios fue destinado a la región del AMBA.

Esto se refleja en la diferencia de precios: mientras en Córdoba se paga un pasaje a $240, en CABA y el AMBA la tarifa mínima de colectivos es de $52,96 y en el caso de los boletos de tren varía entre $25, $33,29 y $72.