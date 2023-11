Padres de niños agredidos y asesinados por menores piden cambiar la Ley Penal Juvenil

Familiares de niños atacados y asesinados por menores en la provincia de Córdoba se autoconvocaron este miércoles frente a la Central de Policía en el marco de la entrega de un petitorio realizado a autoridades provinciales, judiciales y de la policía, pidiendo cambiar la Ley Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años.

Los padres de Joaquín Sperani, el niño asesinado por un compañero del colegio de 13 años en Laboulaye, y Claudio, el papá de Lázaro, un chico con muerte cerebral tras el ataque de una patota en la plaza Jerónimo del Barco se reunieron en esta cruzada buscando que los ataques a sus hijos puedan tener justicia.

Mariela, mamá de Joaquín, recordó que el menor que admitió ser el asesino de su hijo y que estuvo alojado en el Complejo Esperanza poco más de tres meses, recuperó la libertad por su inimputabilidad. L. había confesado ante el juez de Menores de Laboulaye haber golpeado a su amigo con un "fierro" en la cabeza en la vivienda abandonada donde fue hallado el cuerpo días después.

En tanto, Lázaro fue víctima de una brutal agresión por parte de una patota de menores en la plaza Jerónimo del Barco de la ciudad de Córdoba el domingo pasado. Uno de los agresores agarró un adoquín y lo golpeó en la cabeza que lo dejó en estado crítico con diagnóstico de muerte cerebral en el Hospital del Niños de la Capital.

La violenta agresión se produjo entre las 21.30 y las 22 del domingo, mientras Lázaro se encontraba junto a Agustín, un amigo con el que planeaba pasar la noche estudiando para un examen de inglés. “Lo golpearon hasta provocarle hundimiento de cráneo y lo dejaron en coma”, explicó Mariela, la madre de Lázaro en diálogo con Telenoche. Los agresores fueron identificados. No conocían a Lázaro ni a su amigo Agustín. La patota estaba integrada por 16 chicos, 15 de ellos menores de edad.

Petitorio

En julio pasado, la mamá de Joaquín Sperani puso en agenda el pedido de bajar la edad de imputabilidad de menores de 16 a 14 años. En sus redes sociales, aseguró que previo a 1980, esa era la edad en la que una persona podía responder por sus delitos. Este miércoles, ambas familias elevaron un petitorio dirigido al gobernador Juan Schiaretti, al ministro de Seguridad Julián López, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Laura Matilde Echenique.

En el escrito piden justicia por sus hijos, por los chicos que murieron a manos de otros menores, o que pelean por su vida por ser atacados por otros niños de entre 13 y 15 años. El pedido concreto es que cambien las leyes, que se modifique la Ley Penal Juvenil.

El posteo de la mamá de Joaquín Sperani tras el petitorio entregado este miércoles ante las autoridades provinciales, judiciales y policiales. Foto: Captura de Facebook

"Queremos que nos escuchen. Mi hijo Joaquín fue asesinado por un menor de 14 años que le quitó la vida, y hace un mes está libre. Nosotros no podíamos presentarnos como querellantes en el caso. Un juez tuvo que dictar la inconstitucionalidad del artículo 91 del Código Penal para poder serlo. Desde ahí, empezamos a ver que había una desigualdad de derechos. Pedimos que cambie la Ley, porque nuestra Constitución Nacional permite que un chico de 13 años a trabajar mientras que su salud no sea vulnerada, le permite tener un hijo y cuidarlo. Pero no tiene que cumplir una pena cuando comete un delito ¿De qué estamos hablando? Hay una incongruencia en las leyes", aseveró Mariela, mamá de Joaquín Sperani a Canal Doce.

Según comentó, elevaron inclusive cartas a los candidatos a presidentes y difundieron otra abierta pidiéndole al gobernador Schiaretti y al gobernador entrante, con el objetivo de tener respuestas ante la pregunta que los tortura desde que hallaron el cuerpo de su hijo en julio pasado. "¿Por qué tenemos que aceptar que el asesino por ser menor tenga derecho a reinsertarse en la sociedad, a seguir estudiando, cuando uno tiene a su hijo adentro de un cajón. Es muy injusto. La balanza de la justicia no es equitativa", aseguró Mariela.

La mamá de Joaquín comentó que el haber sido alojado en el Complejo Esperanza fue una medida cautelar para preservar la integridad del niño.

Por su parte, Fabián, el papá de Lázaro que está luchando Lázaro por su vida, explicó: "Si no bajan la edad para que estos menores cumplan una pena, esto no va a cambiar. Van a seguir haciendo lo que quieren, saliendo en patota, agarrando a chicos y lastimarlos como hicieron con mi hijo. Hoy hay un chico que está detenido, pero tarde o temprano va a estar en la calle de nuevo y va a seguir siendo lo mismo. Un chico de 14 o 15 años tiene totalmente consciencia de lo que hace. No me vengan a decir que no es consciente del daño que causa", dijo indignado.

"Les pedimos a los gobernadores, diputados y senadores, que bajen la ley de imputabilidad. Es la única justicia que podemos tener en estos momentos", cerró Martín, papá de Joaquín Sperani.