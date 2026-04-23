Turquía se suma a Portugal y Australia: adolescentes menores a 15 años no podrán acceder a redes sociales

El texto que aprobó el Parlamento de Turquía establece también definiciones legales para la industria de los videojuegos.

La ley prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años.

El Parlamento de Turquía aprobó este miércoles por la noche una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años y obliga a las plataformas a establecer sistemas de verificación de edad eficaces y herramientas de supervisión parental.

El texto también establece obligaciones adicionales para las plataformas digitales. Entre ellas, se exige que actúen con rapidez ante contenidos considerados perjudiciales, que publiquen las medidas adoptadas para ellos y prevengan la difusión de publicidad engañosa.

Por otro lado, se introdujeron definiciones legales para conceptos relacionados con la industria del videojuego, y la normativa establece que no se podrá ofrecer contenidos que no hayan sido clasificados previamente y se deberán retirar aquellos que incumplan este requisito.

El texto fue impulsado por el partido del presidente islamista Recep Tayyip Erdogan. La oposición, por su parte, encabezada por el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo, se opuso a la ley al considerar que puede abrir la puerta a mayores restricciones y vigilancia en internet.

Qué otros países prohibieron el acceso a adolescentes a las redes sociales Las restricciones al acceso a redes sociales para menores de 16 años comenzaron en diciembre de 2025 en Australia, donde las empresas de redes sociales revocaron el acceso a alrededor de 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños.