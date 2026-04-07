Atentado en Turquía: un muerto y varios heridos tras un tiroteo en el Consulado de Israel

Se registró un tiroteo en las cercanías del Consulado de Israel en Estambul, Turquía. Hay varios sospechosos que fueron "neutralizados".

Tras el tiroteo, la Policía de Turquía detuvo a sospechosos. Foto Efe

Los alrededores del Consulado de Israel en la ciudad de Estambul, en Turquía, han sido escenario este martes de un tiroteo, sin que por ahora esté confirmado si la legación ha sido objetivo de un ataque y sin que las autoridades de Turquía se hayan pronunciado sobre posibles víctimas.

Vídeos publicados en redes sociales muestran a varios agentes en la zona entre el sonido de disparos, mientras que medios turcos han confirmado el envío de varios equipos a la zona del tiroteo, situada en el barrio de Besiktas.

Así fue el ataque Turquía X

Según las informaciones recogidas por el diario turco 'Birgun', al menos un agente habría resultado herido en los enfrentamientos.

Turquía neutraliza a tres sospechosos Además, la Policía de Turquía habría detenido a tres sospechosos tras el ataque. A la par, se sabe que el Gobierno de Turquía viene lanzando duras acusaciones a Israel tras sus acciones bélicas.