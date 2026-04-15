"A un joven le pegaron tanto que se desmayó": cómo la policía de Grecia utiliza migrantes enmascarados para expulsar a otros migrantes en su frontera con Turquía

La policía griega ha estado reclutando a migrantes para que expulsen violentamente a otros migrantes a través de su frontera terrestre con Turquía, según numerosas pruebas reveladas por la BBC.

Hemos tenido acceso a documentos internos de la policía en los que los agentes describen cómo el reclutamiento de los denominados "mercenarios" fue ordenado y supervisado por oficiales de alto rango.

Nuestras investigaciones revelan denuncias de brutalidad, con testigos que informan de que se ha desnudado, robado, golpeado e incluso agredido sexualmente a migrantes. Según diversas informaciones, se ha recurrido de manera extraoficial a mercenarios en la frontera, al menos, desde 2020.

El primer ministro griego declaró a la BBC que "desconocía por completo" las acusaciones sobre el uso de migrantes para las devoluciones forzosas, mientras que las autoridades del país no han respondido a nuestras solicitudes detalladas por escrito para que se pronunciaran al respecto.

Las devoluciones forzosas —la expulsión de migrantes y solicitantes de asilo al otro lado de la frontera sin el debido proceso— se consideran generalmente ilegales según el derecho internacional.

En 2022, la organización periodística Lighthouse Reports, con sede en los Países Bajos, informó que en Grecia se estaban llevando a cabo estas prácticas a cargo de hombres enmascarados extranjeros.

Nuestra propia investigación —llevada a cabo en colaboración con el Consolidated Rescue Group (CRG)— comenzó el otoño pasado, cuando nos enviaron un video inquietante en el que supuestamente se veía a migrantes siendo maltratados por mercenarios.

Nos lo facilitó un traficante, que afirmaba haberse enfadado con sus socios. No hemos podido verificar el contenido, pero coincide con los testimonios que hemos recopilado de otras fuentes independientes.

Desde entonces, hemos recopilado información de migrantes, antiguos mercenarios, fuentes policiales, documentos oficiales y transcripciones filtradas:

Un guardia fronterizo declaró en una vista disciplinaria que disponían de información, que habían comunicado a sus superiores, según la cual unos mercenarios habían estado violando a migrantes mujeres.

Dos migrantes y un exmercenario afirman haber presenciado actos de violencia extrema por parte tanto de mercenarios como de la policía griega, incluyendo casos de personas golpeadas hasta quedar inconscientes.

Una migrante cuenta que un hombre enmascarado le quitó el pañal a su hija en busca de objetos de valor.

Migrantes contra migrantes

Grecia ha recibido a más de un millón de migrantes desde 2015, principalmente a través de travesías marítimas, pero también por su frontera terrestre con Turquía.

Esta frontera se extiende a lo largo de 200km por el río Evros. Marca el límite exterior de la Unión Europea y separa la región griega de Evros del territorio turco de Tracia Oriental.

Los refugiados o migrantes ilegales que cruzan el río hacia Grecia entran en una zona restringida fuertemente militarizada, salpicada de torres de vigilancia.

Una fuente policial de la región nos contó que se ha recurrido a mercenarios para repeler a cientos de personas cada semana.

"No hay ningún soldado, agente de policía o agente de Frontex (la agencia fronteriza de la UE) destinado aquí en Evros que no sepa que se están produciendo devoluciones", añadieron.

Hemos descubierto que los propios mercenarios son migrantes -reclutados en países como Pakistán, Siria y Afganistán- y que pueden ser recompensados con dinero en efectivo y teléfonos móviles saqueados a otros migrantes, así como con documentos que, en la práctica, les permiten el paso por Grecia.

BBC

La BBC ha tenido acceso a unas imágenes del 22 de junio de 2023 en las que se ve cómo un grupo de migrantes, que acababa de cruzar a Evros y quería solicitar asilo, fue emboscado por hombres enmascarados.

Un informe sobre este incidente elaborado por la Oficina de Derechos Fundamentales, un organismo de investigación independiente al interior de Frontex, concluyó que, según las pruebas disponibles, entre 10 y 20 "nacionales de terceros países" habían actuado siguiendo instrucciones de agentes griegos.

Según el informe, sometieron a los migrantes a abusos físicos y verbales, incluyendo "amenazas de muerte y violación, registros corporales intrusivos y sexualizados", así como palizas, apuñalamientos, inmovilizaciones y robo de efectos personales.

El informe señala que los migrantes fueron posteriormente trasladados por la fuerza de regreso a Turquía, en violación de la legislación de la UE en materia de derechos humanos.

Las autoridades griegas han negado que se encontrara a ningún migrante de este grupo en la zona ese día.

Este es solo uno de los varios informes de la Oficina de Derechos Fundamentales que investigan las denuncias de devoluciones forzosas en las que han participado hombres extranjeros enmascarados en los últimos años.

"Nuestros hallazgos podrían constituir una violación de los derechos humanos extremadamente grave", afirma María Gavouneli, presidenta de la Comisión Griega de Derechos Humanos (GNCHR). La propia organización ha registrado más de 100 casos de presuntas devoluciones forzosas en Evros, que se remontan a 2020.

Aunque afirma que los casos han ido disminuyendo, decenas de estos presuntos incidentes han afectado a ciudadanos de terceros países no griegos, el más reciente en octubre de 2025.

Gene Medi/NurPhoto via Getty Images Grecia ha recibido a más de un millón de migrantes desde 2015, principalmente a través de travesías marítimas, como estas personas que llegaron a la isla de Creta.

En una breve conversación con la BBC en marzo, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, afirmó que no tenía conocimiento de las acusaciones sobre el uso de mercenarios.

Sin embargo, señaló que Grecia estaba protegiendo sus fronteras y añadió que los líderes europeos habían dejado claro que no repetirían los "errores" del pasado al permitir una "afluencia masiva" de migrantes y refugiados.

Frontex ha rechazado cualquier sugerencia de que haga la vista gorda ante las violaciones de derechos, afirmando que ayuda a garantizar que las fronteras se gestionen de forma legal, al tiempo que apoya a los países que se encuentran bajo presión.

"No podíamos respirar"

Hemos hablado con dos migrantes sirios que afirman haber sido devueltos a la fuerza a Turquía, cruzando el río Evros.

Amal (nombre ficticio) nos mostró videos y documentación de su familia en Grecia, donde habían solicitado asilo.

Según cuenta, su familia fue detenida inesperadamente por la policía en 2025 mientras caminaban por la ciudad de Orestiada, en el norte de Evros.

Fueron entregados a dos hombres enmascarados que les exigieron que entregaran sus teléfonos y documentos de identidad antes de llevarlos a la frontera en una furgoneta blanca sin ventanas.

El registro posterior en el río fue mucho peor, cuenta.

"Mi hija llevaba un pañal y se lo quitaron", dice Amal. "Gritaba de miedo".

A continuación, cuenta, los hombres enmascarados, que ahora eran unos siete, los condujeron a ellos y a otras veinte personas por un camino, utilizando palos para mantenerlos en fila.

BBC News Amal cuenta que las acciones de los mercenarios dejaron a su hija "gritando de miedo".

"Mientras caminábamos, había un joven... le pegaron tanto que se desmayó".

Cuenta que sus hijas, que presenciaron lo ocurrido, "estaban en estado de shock, aterrorizadas, llorando".

Cuando nos reunimos con ellas en Turquía, la hija menor de Amal está visiblemente traumatizada.

Otro migrante sirio, Ahmad, nos ha contado que la policía griega le golpeó hasta dejarlo inconsciente, tras ser detenido en Evros.

Cuenta que al día siguiente se encontraba entre las docenas de migrantes que fueron subidos a un camión: "Debido al hacinamiento y al olor, la gente se asfixiaba. No podíamos respirar".

Ahmad denuncia que la policía llevó a los migrantes al río Evros y los alineó en grupos. A continuación, fueron entregados a cinco o seis mercenarios que desnudaron a los hombres y los registraron antes de golpear con palos a cualquiera que intentara esconder dinero.

Según cuenta, subieron a los migrantes a unas lanchas neumáticas y remaron hasta la mitad del río. Afirma que los mercenarios no se atrevieron a seguir adelante por miedo a que los guardias fronterizos turcos les dispararan.

Si los migrantes no saltaban de la embarcación, afirma, los echaban por la borda: "La corriente podía arrastrar a la gente. A ellos no les importaba en absoluto".

Tanto Amal como Ahmad emprendieron viajes peligrosos e ilegales para llegar a Grecia, pero Ahmad sostiene que él, al igual que otros, no tuvo otra opción.

"Me estaba muriendo lentamente en Siria", dice. "La gente no abandonaba sus hogares sin motivo: habían sufrido la peor tortura, opresión e injusticia".

"Barqueros ilegales"

Las acusaciones de que la policía griega utilizó mercenarios se plantearon en una vista disciplinaria celebrada en 2024, cuyos extractos han sido consultados por la BBC.

Cinco guardias fronterizos están a la espera de juicio por cargos de corrupción (que ellos niegan). En los extractos que hemos visto, algunos reconocieron abiertamente el uso de mercenarios, o como ellos los llamaban, "barqueros".

Un guardia declaró en la audiencia que en 2020 se le ordenó buscar barqueros para llevar a cabo las devoluciones, ya que la COVID-19 y las tensiones con las autoridades turcas hacían que fuera más peligroso que la policía realizara esa labor por sí misma.

El guardia, procedente del norte de Evros, afirma que su superior mencionó que este sistema ya se estaba empleando en el sur de la región.

Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images Grecia ha reforzado sus capacidades de vigilancia para hacer frente al aumento de los flujos de refugiados y migrantes procedentes de Turquía, con el apoyo de la tecnología y de la agencia fronteriza Frontex.

Según los testimonios, los guardias se comunicaban a través de la aplicación de mensajería Viber utilizando una frase en clave para indicar los planes de una devolución: "X personas a la operación del Equipo Especial".

También afirmaron que había información de que estos "barqueros de migrantes ilegales" habían estado "llevando a los migrantes al bosque, violando a las mujeres y quitándoles el dinero", algo que, según dicen, habían comunicado a sus superiores.

Por otra parte, la BBC se ha reunido con una abogada que afirma haber presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre de una mujer afgana que alega haber sido violada por un hombre enmascarado que hablaba farsi, justo antes de una devolución en 2023.

"Forzados"

Ha habido versiones contradictorias sobre si los mercenarios de Evros son reclutados por voluntad propia o bajo coacción.

Marwan (nombre ficticio), un marroquí con el que hablamos en París, insiste en que en 2020 no tuvo más remedio que aceptar y afirma que se sentía como un prisionero.

Sacado de una celda llena de compañeros migrantes detenidos al intentar entrar en Evros, recuerda que un agente griego le preguntó: "Pareces un buen tipo y hablas algo de inglés. ¿Quieres trabajar conmigo?".

Marwan dice que "se sintió obligado a decir que sí" porque temía que, de lo contrario, le golpearían.

Se encontró viviendo en una vieja celda con otros mercenarios, liderados por un afgano que, según él, guardaba rencor a los sirios y disfrutaba golpeándolos.

Marwan afirma que pasó unas diez semanas trabajando en la frontera. Entre sus tareas se incluían llevar a la gente de vuelta a Turquía, comprobar que las embarcaciones no tuvieran pinchazos y quemar cualquier pertenencia que quedara de los migrantes para "destruir" pruebas.

Según cuenta, su oficial de reclutamiento se pasaba por allí con regularidad para recoger teléfonos o euros. A los mercenarios se les permitía quedarse con la moneda árabe o turca.

Este oficial incluso se ofrecía a llevar a los mercenarios a visitar prostitutas, afirma Marwan.

Cree que su base estaba cerca de Soufli, un municipio en el centro de Evros: "Oí a los afganos decir Soufli muchas veces".

Marwan dice que la forma en que se trataba a los migrantes lo dejó "completamente destrozado". Afirma que muchos de ellos estaban sedientos, hambrientos o tenían los pies en carne viva tras llegar a Evros.

El marroquí insiste en que nunca golpeó a nadie, pero añade que fue testigo de frecuentes actos de violencia a manos tanto de los agentes griegos como de los mercenarios, siendo los peores los que tuvieron lugar junto al río Evros.

Cuando le preguntamos por su complicidad en la supuesta operación, Marwan responde: "Lo siento profundamente... Me vi amenazado".

Otra prueba de que hay mercenarios migrantes operando en la región de Evros es una foto que nos han mostrado en la que aparece un grupo de hombres enmascarados vestidos de civil dentro de una furgoneta. La foto la compartió el traficante que nos envió el video en el que se veía cómo maltrataban a los migrantes.

No podemos afirmar con certeza que todos los hombres que aparecen en la imagen sean mercenarios, pero su forma de vestir llama la atención y la tecnología de reconocimiento facial indica una coincidencia media del 90% entre el individuo de la derecha y cuatro imágenes de un hombre sirio conocido como "Mike".

Según varias fuentes, se trata de un antiguo mercenario de alto rango. Cinco personas han confirmado la identidad de Mike a la BBC y se le menciona en documentos internos de la policía.

Cuando nos pusimos en contacto con Mike a través de una cuenta en las redes sociales, no respondió personalmente, pero recibimos una carta de su abogado en la que nos advertía contra la publicación de su imagen y de acusaciones "sin fundamento".

Se han cambiado los nombres para proteger la identidad de las personas.

Investigación adicional de Paul Brown, de BBC Verify, y Serene Muhammed, de BBC Arabic.

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BBC

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FUENTE: BBC