Hallazgo en Turquía: descubrieron una piedra de 2.200 años con inscripciones antiguas y ya saben qué significa

Arqueólogos hicieron en Turquía un hallazgo de 2.200 años al encontrar una piedra con inscripciones antiguas en sus dos caras. La pieza apareció durante trabajos cerca de Fethiye y, después de los estudios, los especialistas la vincularon con la antigua ciudad de Amos.

La piedra, que hoy se conserva en el Museo de Arqueología de Fethiye, no apareció completa. Los investigadores explicaron que se trata de un fragmento de una estela mayor, es decir, de una pieza de piedra preparada para exhibir un texto público. Por su antigüedad, fue fechada entre los años 220 y 200 antes de Cristo, en pleno período helenístico, la etapa que siguió a la muerte de Alejandro Magno y a la fragmentación de su imperio.

El hallazgo llamó la atención no solo por la edad de la pieza, sino también por el tipo de documento que habría sido. Las dos caras de la piedra fueron grabadas con escritura, una señal de que no se trataba de una inscripción decorativa ni de un texto menor. Todo indica que fue un documento oficial, pensado para quedar expuesto ante la comunidad.

Los especialistas relacionaron este fragmento con Amos, una antigua ciudad de Caria ubicada sobre la costa sudoeste de Anatolia, en la actual Turquía. En ese tiempo, Amos era un asentamiento importante, con salida al mar y conectado con rutas comerciales del Mediterráneo oriental. Su etapa de mayor prosperidad se dio entre los siglos III y II antes de Cristo, cuando el comercio marítimo y los cambios políticos de la región reforzaron su peso económico .

El hallazgo, realizado cerca de Fethiye, sacó a la luz una pieza con texto grabado en sus dos caras y aportó datos sobre la vida agrícola y legal del mundo helenístico.

La ubicación de esa ciudad era clave. Desde una zona elevada frente al mar, Amos controlaba caminos comerciales y mantenía vínculos con otros centros cercanos, entre ellos Rodas. Durante el período helenístico, además, esa parte de Anatolia pasó por distintas influencias de potencias mayores, como los ptolomeos y luego los rodios, en medio de disputas y acuerdos que cambiaban el control político de la región.

Otro punto que sorprendió a los arqueólogos fue el recorrido posterior de la piedra. En un primer momento, la estela habría estado en el santuario de Apolo Samnaios, un centro religioso importante de Amos donde también se exhibían textos públicos. Sin embargo, siglos más tarde, durante la Edad Media, la pieza fue retirada de ese lugar y trasladada a la isla övalye.

Los expertos creen que en esa segunda etapa la piedra ya no era valorada por lo que decía, sino por su utilidad práctica. La hipótesis es que fue usada como lastre de barco, es decir, como peso para estabilizar embarcaciones durante los viajes. Ese cambio muestra cómo muchos objetos antiguos perdieron su función original con el paso del tiempo y fueron reutilizados de maneras completamente distintas.

El hallazgo sobre el signficado de esta roca

Recién con el estudio moderno se pudo entender la verdadera importancia del hallazgo. La inscripción aportó información sobre la vida económica, agrícola y legal del mundo helenístico, y permitió ver hasta qué punto estaban organizadas ciertas prácticas en ciudades como Amos.

El contenido del texto era muy concreto. La piedra conservaba un contrato de arrendamiento de tierras agrícolas. Allí se detallaba que los arrendatarios debían pagar una renta anual y cumplir reglas estrictas de cultivo. Por cada 100 dracmas de alquiler, debían plantar 800 vides y 40 higueras.

La inscripción iba todavía más lejos. También fijaba la profundidad a la que debían plantarse los árboles jóvenes, una muestra del nivel de precisión con el que se manejaba la producción agrícola. Además, el documento incluía cláusulas legales, sanciones y normas de compensación, lo que revela un sistema bastante ordenado para regular el uso de la tierra y proteger tanto a propietarios como a arrendatarios.