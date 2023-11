Falleció J.S., el cordobés por el que su familia pedía la muerte digna

El cordobés J.S. quien se encontraba en estado vegetativo desde hacía ocho meses en el Hospital de Urgencias y por quien se solicitaba la aplicación de la Ley de "Muerte digna", finalmente falleció de un paro cardíaco en la noche de este martes.

El pasado 10 de noviembre, luego de una larga batalla judicial de la familia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dictó un fallo judicial inédito que ordenó a la Municipalidad de Córdoba, de quien depende el Hospital donde estaba internado el paciente, el retiro de todo soporte vital haciendo lugar al pedido que el hombre había transmitido a su hija en vida y que fue considerado haber expresado su "voluntad anticipada" a la muerte digna.

La abogada de la familia, Diva Ibarguengoytia, confirmó a MDZ que el deceso se produjo por un paro cardíaco y que en el transcurso de la mañana, los directivos del nosocomio entregarán el cuerpo a los familiares para su último adiós.

"Fue un proceso muy doloroso para la familia, pero están tranquilos de que J.S. se encuentra en paz", indicó la abogada. "En el momento de su muerte, estaba su hija Marianela acompañándolo en su habitación"

El cordobés de 64 años había ingresado el 12 de marzo al hospital con un traumatismo en el cráneo por el cual había perdido su corteza cerebral. Se cree que habría sido víctima de un hecho de inseguridad. Nunca mostró mejoría ni recuperó el sentido. Tras varios meses, la familia pidió la aplicación de la Ley provincial de Muerte Digna, pero ante la negativa del centro médico de quitarle el soporte vital, consistente en la alimentación e hidratación, el caso se judicializó.

La familia de J.S. realizó el viernes 10 un abrazo simbólico al Hospital de Urgencias para pedir la aplicación del fallo judicial que le otorgaba la muerte digna al paciente. Esa misma tarde se le quitó el soporte vital. Foto: Twitter @leoguevara80

Con dos fallos a favor de los familiares de J.S., el último del órgano máximo de Justicia de la provincia de Córdoba que la Municipalidad decidió no apelar, el pasado viernes 10 de noviembre a las 19:31 el equipo médico le quitó al paciente cordobés la provisión de alimento e hidratación. Desde el entorno del paciente explicaron que sólo quedaba esperar que "la naturaleza hiciera lo suyo" y que el proceso podría extenderse entre 2 y 20 días.

Once días después, J.S. murió de la manera que había explicado el médico especialista en bioética, Carlos "Pecas" Soriano, por un fallo hepático que desencadena en un paro cardíaco. El profesional había asegurado que, al no tener corteza cerebral, el cordobés no sentía ni sufría: "No muere en inanición porque no tiene hambre”.

Denuncia penal contra legisladoras

Por otro lado, Ibarguengoytia confirmó a MDZ que la semana pasada, la hija de J.S. radicó una denuncia penal contra las dos legisladoras que el martes 15 de noviembre irrumpieron en la habitación del Hospital de Urgencias donde estaba el paciente y la increparon acusándola de dejar morir de hambre y sed a su padre. Marianela, la hija de J.S. se encontraba en la habitación junto al paciente cuando se produjo el deceso. En el transcurso de la mañana se le entregará el cuerpo del cordobés para su último adiós. Foto: Shuttershock

En un episodio que conmocionó a la familia, la legisladora Amelia Moscoso y la exlegisladora María Rosa Marcone, ambas del Bloque Encuentro Vecinal lograron ingresar al nosocomio bajo el argumento de querer comprobar que se estaba cumpliendo con el fallo judicial del TSJ. Así, alcanzaron a llegar a la habitación de J.S. e increpar a su hija que se encontraba junto a la cama de su padre. A ella le indicaron que el TSJ se había "excedido" en su fallo y que la familia estaba dejando morir en forma "indigna" al paciente "al quitarle el agua y la comida".

La denuncia penal recayó en la Fiscalía Distrito 2 turno 1 que deberá determinar si las mujeres se excedieron en su función pública y violaron la intimidad de J.S. debido a que "usaron su investidura pública para solicitar el ingreso a la habitación", expresó la Ibarguengoytia.