Cómo es el curioso pueblo cordobés en donde Javier Milei arrasó con el 90% de los votos

Aunque Córdoba fue la provincia donde el libertario Javier Milei obtuvo casi el 75 por ciento de los votos, hubo una localidad en particular en donde el líder de La Libertad Avanza superó el 90 por ciento de los sufragios.

Exactamente, su triunfo fue por el 90,1%, en las dos mesas en las que votaron los electores del pueblo compuesto por 431 ciudadanos. Fueron 238 votos para Milei y 26 para Massa, hubo dos en blanco y cinco anulados. El resultado récord a favor del economista se registró en la comuna llamada Los Chañaritos, ubicada a 100 kilómetros de Córdoba Capital, sobre la Ruta 19.

La comuna del Departamento Río Segundo, nació en 1888, año en que se inauguró la estación del ferrocarril entre Córdoba y Santa Fe. Su nombre hace referencia a los árboles de chañares que poblaban la zona cuya actividad principal es agrícola-ganadera.

La construcción más importante del lugar es la iglesia, dedicada a Cristo Rey, el patrono del pueblo, y el edificio comunal. Y en el pueblo hay una única carnicería, la de Rubén Macagno, llamada La Famiglia.

La iglesia Cristo Rey del pueblo donde Milei obtuvo el 90,1% de los votos. Foto: Facebook comuna Los Chañaritos

Rubén conoce a todos los ciudadanos de esta pequeña localidad y fue el fiscal general en las elecciones generales y el balotaje para La Libertad Avanza.

El carnicero estuvo en una de las dos mesas del IPEM 391, donde se votó en la comuna, y su compañero Miguel Alejo fiscalizó en la otra. En diálogo con Canal Doce, Rubén comentó que hace 6 meses fue agregado a un grupo de seguidores del libertario en Córdoba donde pedían fiscales para el candidato Javier Milei. "Estuve dos meses en ese grupo hasta que me contacté con Miguel Alejo, y los dos fuimos fiscales: uno en una mesa y otro en la otra en las dos últimas elecciones", relató.

"Como yo tengo una carnicería en el pueblo, la gente venía a preguntarme qué le veía a Milei, si sabía qué iba a hacer. Y yo les decía que había algunas propuestas que me gustaban, pero aun sin saber qué es lo que iba a hacer, no teníamos qué perder, porque de los otros, sí sabíamos qué eran. Y el pueblo nos acompañó", señaló Macagno, aunque admitió que no hizo campaña en la localidad por La Libertad Avanza, sino que fue un "boca a boca".

"Este es un pueblo muy unido. Convivimos con los electores de Massa perfectamente y con buena onda. Nosotros con Alejo nunca hicimos política, fuimos por pura voluntad", indicó el carnicero de la comuna. Además, lamentó que ninguno de los dos pudieron acercarse al acto de cierre de campaña que el libertario hizo en la ciudad de Córdoba, distante a 100 kilómetros de Los Chañaritos. El carnicero del pueblo Los Chañaritos, Rubén Macagno, fue el primero en apostar por Javier Milei en este pueblo con 431 ciudadanos. Foto: Facebook Rubén Macagno.

"No pude ir a Córdoba por trabajo, pero nos hubiera encantado ir a verlo, a visitarlo y todo. Si cae de sorpresa, lo vamos a esperar con los brazos abiertos en el pueblo", aseguró el carnicero.

En verdad, hubo otros antecedentes en otro pueblo de Córdoba durante las elecciones del 2015, cuando Mauricio Macri se convirtió en presidente electo. En la comuna de Colonia San Pedro, un pequeño pueblo del nordeste cordobés donde Cambiemos sumó el 97 por ciento de los votos en el balotaje con Daniel Scioli.

A los electores que lo acompañaron de ese padrón compuesto por 295 ciudadanos, Macri les envió saludos a través de la emisora radial Cadena 3.

En tanto, en el 2019, cuando perdió con Alberto Fernández, Macri obtuvo el 100 por ciento de los votos en el paraje General Las Heras, en la zona rural del departamento Río Primero. En ese lugar, a unos 20 kilómetros de Córdoba capital, el padrón estaba compuesto de 57 personas. La votación se dio en la única mesa dispuesta para el acto electoral. Allí hubo un fiscal del Frente de Todos y otro de Juntos por el Cambio. Ambos fueron testigos del insólito resultado: 40 votos para Mauricio Macri, cero para el resto.

Un mes después, cuando aún era presidente, Macri llegó a la capital cordobesa para visitar la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde realizó una visita institucional. De allí, el entonces presidente pasó por la escuela del paraje General Las Heras, donde obtuvo el 100 por ciento de los votos para saludar a sus 40 electores.