Acceso primera vivienda: una alianza estratégica que podría solucionar la crisis

En las últimas décadas la relación entre salario del segmento, y valor de metro2 vivienda se ha ido estirando de una manera tal, que en promedio se necesitan entre 40 y 60 años, dependiendo el país de la región que se mida, para poder acceder a una primera vivienda.

En este primer acercamiento, nos enfocamos solamente del segmento medio y medio bajo, económicamente activo, con ingresos regulares, más dejamos por el momento de lado las poblaciones más vulnerables que directamente están fuera del sistema.

Ahora bien, si alejamos el zoom de la región, y queremos ver una imagen más grande, lo cierto es que a nivel planeta los números no mejorarán para nada. El 80% de la población mundial, no cuenta con vivienda, o bien esta no reúne las características mínimas para considerarla adecuada para la vida y desarrollo humano.

Es tan crítica la problemática de la vivienda para la vida y desarrollo de las personas, que si enumeramos los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, de las Naciones Unidas para el 2030, es decir: 1.- Fin de la pobreza, 2.- Hambre cero, 3.- Salud y Bienestar, 4.- Educación de calidad, 5.- Igualdad de género, 6.- Agua Limpia, 7.- Energía asequible, 8.- Trabajo decente y crecimiento económico, 9.-Industria e infraestructura, 10.- Reducción de las desigualdades, 11.- Comunidades sostenibles, 12.- producción y consumo responsable, 13.- Acción por el clima, 14.- vida submarina, 15 Ecosistema terrestre, 16.- Paz y justicia, y 17.- Alianzas para su logro. Surge con claridad meridiana que todos y cada uno de ellos, esta directamente relacionado con solucionar a las personas el acceso a una vivienda digna.

Necesidad de políticas públicas bien orientadas

Pues si bien hemos plasmado algunos datos, que reflejan someramente la dimensión del tema en tratamiento, es menester, incluso antes de plantear soluciones. Con una buena determinación del PROBLEMA que nos ocupa.

Porque es precisamente ese el origen del problema, Un mal diagnóstico inicial, que tiene afectaciones en prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible por cierto. Es decir, hay toda clase de soluciones ¨cosméticas¨ si se me permite la licencia literaria, para propender a que los segmentos medios y medios bajos accedan a una primera vivienda. Pero a la luz de los abrumadores números, no surten mayor efecto.

Es sabido que : "EN LAS CRISIS ECONÓMICAS, LOS RICOS SE VUELVEN MÁS RICOS, Y LOS DEMÁS SEGMENTOS MÁS POBRES". Y esto es debido a que en los momentos de crisis, aparecen "oportunidades" que solo aquellos que cuentan con los recursos suficientes pueden aprovechar, estirando la brecha y polarizando la distribución de la riqueza. Es decir, y en otras palabras, todo comienza por no enfocarse en el ODS Nro.10. ( Reducción de desigualdades ). En suma, hablamos de generar condiciones para una competencia más igualitaria.

Veamos pues nuestra aportación al tema: La idea de pedrotecompra.com, plataforma multilateral, la cual, capta esas OPORTUNIDADES, que existen, y que hasta hoy, solo pueden ser tomadas por entidades con gran cantidad de recursos, y mediante el sistema PEDRO, logra igualar las condiciones de pequeños ahorristas de estos segmentos, quienes pueden beneficiarse de esos negocios, que requieren una gran escala y recursos de todo tipo para realizarse.

En otras palabras, y según nuestra visión del problema, el sector emprendedor debe necesariamente enfocarse en los ODS 2030. Para a la luz de esa determinación de problemáticas sociales, trabajar fuertemente para brindar soluciones de escala para las personas. Para el tema en cuestión, hablamos del 80% de la población mundial. ( el destacado me pertenece ).

No obstante, al sector emprendedor, no se le puede atribuir la responsabilidad de solucionar en solitario tamaño problema. Es necesario y casi obligatorio que existan políticas públicas bien orientadas en apoyo a este sector emprendedor, el cual en rigor, se encuentra ávido de aportar a la comunidad soluciones que mejoren las vidas de todas las personas.

Gonzalo F. Coira es abogado, master en Concursos y Quiebras, premiado con Honores en el MIT. Premio Fire Hydrant Award, CEO y creador de Pedro Te Compra https://pedrotecompra.com/