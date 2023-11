Cuáles son los requisitos para acceder a los nuevos créditos de Anses

El ministro de Economía, Sergio Massa, y Fernanda Raverta, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), anunciaron este miércoles un aumento en la suma del crédito que otorga el organismo. A partir del próximo lunes, el mismo tendrá un máximo de $600.000 para los jubilados y pensionados, mientras que alcanzará el millón de pesos para trabajadores en relación de dependencia.

En el caso de los jubilados, los créditos no deben exceder el 30% del ingreso anual, pudiéndose pagar en 24, 36 o 48 cuotas. El mismo es depositado dentro de los cinco días hábiles y requiere de cierta documentación para poder solicitarlo en Anses, siempre y cuando se trate de un jubilado o pensionado.

El solicitante debe tener residencia en Argentina, ser menor de 92 años al momento de terminar el pago del crédito, presentar su ejemplar más moderno del DNI y tener una cuenta bancaria. Quienes perciban este crédito no podrán acceder a la compra de moneda extranjera. El trámite, en su totalidad, es gratuito, advertencia que vale tener en cuenta ante posibles estafas virtuales.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, pueden acceder a aquellos que no tengan ingresos mayores a lo $700.875 brutos, con una tasa fija del 50% anual, a diferencia de los jubilados y pensionados que se ubica en el 29%. Este crédito otorgado por Anses también puede pagarse en 24, 36 o 48 cuotas.

El crédito apunta a que las familias lo utilicen para saldar deudas de la tarjeta de crédito o para consumo, por lo que el crédito no podrá ser retirado en efectivo. El solicitante debe residir en Argentina de forma permanente, tener una antigüedad de al menos seis meses, contar con los aportes realizados por su empleador, contar con una tarjeta de crédito.

Además debe ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de saldar el crédito, no superar la situación 2 de la Central de Deudores del Banco Central, no ser titular de una jubilación o pensión y la cuota no deberá superar el 20% de los ingresos brutos mensuales del solicitante.