El duro comunicado de los colegios de Mendoza que enciende alarmas

Durante las últimas horas, desde el Consec (Consejo de Educación Católica de Mendoza) emitieron un comunicado hacia la sociedad educativa contando sobre las situaciones que atraviesan en cuanto a lo económico en los colegios privados.

"Nos dirigimos a Uds. en tanto educadores y familias, y también a la opinión pública en general para comunicar la grave situación financiera que todos los colegios estamos viviendo en mayor o menor medida", comienza diciendo el escrito.

"Seguramente a través de diversas comunicaciones que han recibido o conocido saben que la denominada 'ecuación de ingresos y egresos' de los institutos está severamente comprometida. Esto debido a que los aumentos de aranceles autorizados por el gobierno escolar, es decir, los 'ingresos', tienen un retraso muy importante en relación con los aumentos salariales y de gastos operativos: los 'egresos', que tenemos que afrontar", agrega el documento.

MDZ contó hace pocos días que hay todavía poco movimiento en cuanto a las matriculaciones 2024 y se mira de reojo la migración a la educación pública producto de la inflación y el aumento de las cuotas.

Y continúan: "Este retraso mensual viene acumulándose en los últimos años, lo que ha sido planteado a la autoridad escolar. Sin embargo, lejos de solucionarse, en este último año se ha visto agravado por aumentos salariales, bonos y también sueldos con aumentos retroactivos, que por ende no han podido ser recuperados en los ingresos por aranceles. Por este desfinanciamiento creciente las instituciones se han visto comprometidas a endeudarse externamente, lo que inevitablemente está empeorando la situación".

La dura situación que atraviesan los colegios de Mendoza.

Además, hace semanas este medio dialogó con el titular del Consec quien afirmó que hay colegios privados que están evaluando cerrar sus puertas producto de la situación económica que viven día a día.

"Hemos manifestado al gobierno escolar que la crisis está afectando el desenvolvimiento normal de los colegios. Casi un tercio de la enseñanza oficial de la provincia está gestionada por el sector privado, que si bien, en la mayoría de los casos recibe aporte estatal para el pago de sueldos, este aporte es destinado a solamente un porcentaje de todos los salarios docentes y cargas sociales que se abonan, y nada cubre el resto de los cargos del componente institucional, ni de otras prestaciones ni servicios pedagógicos, ni mucho menos de los gastos, tarifas, impuestos, ni del mantenimiento mobiliario ni edilicio, ni de la inversión. Todo esto que debe ser sostenido por la recaudación de aranceles está paralizado, ya que solo se prioriza el sostenimiento salarial", remarcaron desde los colegios mendocinos.

"Claramente puede comprenderse que la afectación a la sustentabilidad del sistema de educación pública de gestión privada está seriamente comprometida, y con ello la libre elección de las familias de la educación para sus hijas e hijos", sostienen.

Y finalizaron diciendo: "Desde el Consec continuamos el diálogo, y no cejamos en el trabajo conjunto. La esperanza nos guía, ¡cómo no, si nuestra tarea es la educación! Es por ello que apelamos a la responsabilidad de cada actor: familias, educadores, conducción y gobierno para encontrar el camino a fin de superar este creciente conflicto que nos afecta y que no podemos permitir que se agrave".