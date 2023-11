Finalmente, le retirarán el soporte vital al cordobés en estado vegetativo

A primera hora de este viernes, mientras la familia de J.S. -el cordobés que se encuentra en estado vegetativo desde marzo- realizaba un abrazo simbólico al Hospital de Urgencias para exigir que se cumpla con el fallo del Tribunal Superior de Justicia provincial, recibieron la noticia que tanto esperaban.

Desde la Municipalidad de la ciudad de Córdoba se les informó que no apelarán la resolución judicial y que en una reunión realizada en la noche de ayer, decidieron acceder a la voluntad de la hermana y las hijas del hombre de 64 años, que viene solicitando por medios administrativos y judiciales el cumplimiento de la Ley Provincial de Muerte Digna.

Marianela, hija del paciente, expresó este viernes que la orden del TSJ es que de forma "inmediata" se le retire todo soporte vital al paciente, es decir, la hidratación y alimentación, para que "la naturaleza haga lo suyo".

La familia en todo momento señaló que el hombre les había anticipado que si alguna vez quedaba en un coma irreversible, no quería que extendieran su subsistencia con asistencia médica.

Ese pedido fue tomado como "voluntad anticipada" y así le fue expresado a los médicos del Hospital de Urgencias, donde se encuentra internado desde el mes de marzo, a donde fue llevado luego de haber sido víctima de un hecho de inseguridad y golpear su cabeza contra el asfalto, perdiendo el sentido para no volver a recobrarlo.

A casi ocho meses de aquel hecho, el cordobés nunca mostró mejoría en su estado vegetativo. Es por esto que hace algunos meses, su familia comenzó el lento proceso de pedir el cumplimiento de la Ley de Muerte Digna. En principio, los médicos habían retirado el soporte vital, pero al día siguiente lo volvieron a conectar sin dar aviso a la familia. Siguiendo el texto de la normativa provincial, habían decidido esperar los doce meses que la misma establece como plazo mínimo para retirarle la alimentación e hidratación.

Por esta razón, la familia de J.S. solicitó al Ministerio de Salud provincial que llamara a un Comité de Bioética que emitiera un dictamen que respaldara la voluntad anticipada del hombre. Dicho comité resolvió en forma positiva al requerimiento. Pero aun así, no se dio cumplimiento a esa resolución porque la misma no era "vinculante".

La familia que pedía la muerte digna para J.S. realizó este viernes un abrazo al Hospital de Urgencias. Foto: Twitter @leoguevara80

Entonces comenzó la lucha en la Justicia, donde la familia tuvo un fallo positivo en primera instancia. Pero la Municipalidad de Córdoba, de la cual depende el Hospital de Urgencias, apeló. Finalmente, hace menos de diez días, se llegó a la instancia máxima provincial: el Tribunal Superior de Justicia ordenó el cumplimiento de la Ley de Muerte Digna.

Aunque el Ejecutivo municipal podría haber llegado a la Corte Suprema de Justicia, recién en la noche de ayer jueves se resolvió que no se apelaría el último fallo y se cumpliría con la voluntad de J.S.

Sentimientos encontrados

Esta mañana, Marianela contó que todo el tiempo que llevó obtener la autorización para quitarle el soporte vital a su padre, continuaron yendo a la habitación común donde el cordobés continúa internado. "Le hacemos visitas, le leemos, lo afeitamos. Hacemos lo que sea más humano posible para que esté bien", contó entristecida.

Aunque la decisión de la Municipalidad es la que por tanto tiempo esperó, admitió que nunca se está preparado para dejar ir a un ser querido. "Pasamos muchas horas acá, con guantes, con bata, con barbijo. Hasta el último día nos vamos a quedar con él", aseguró. Marianela, la hija del cordobés J.S. que se encuentra hace ocho meses en estado vegetativo. Foto: El Doce

En tanto, la hermana del paciente admitió que tiene sentimientos encontrados. "Para la familia ha sido un sufrimiento interminable. Imagínate, el 12 de noviembre cumple ocho meses en este estado. Este momento lo estamos viviendo con mucho dolor, pero al menos sabemos que mi hermano va a descansar en paz", manifestó emocionada.

Cómo será el procedimiento

Hasta el mediodía de este viernes, los médicos del Hospital de Urgencias estaban a la espera de un documento por parte de la Municipalidad de Córdoba que les ordene retirar el soporte al paciente en estado vegetativo y que les exprese en un escrito que se renuncia a los plazos procesales para apelar el fallo del TSJ.

¿Cuándo se produce la muerte del paciente? ¿Morirá de hambre o sed? El médico especialista en bioética Carlos "Pecas" Soriano aseguró ante estas preguntas que el cordobés no sufrirá nada porque ya no cuenta con corteza cerebral. "El paciente no muere de inanición. Hace un fallo hidroelectrolítico porque el riñón en algún momento se para, lo cual le produce un paro cardíaco", advirtió el profesional. Lo que no se sabe es en qué momento dejará de latir su corazón ya que pueden pasar horas o días.

"Ahora el 1 de diciembre es su cumpleaños. Mi padre cumpliría 65 años. El deseo que tenemos como familia es que no lo pase en este hospital", expresó la hija de J.S.