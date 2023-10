Emigró a Dubai, quiso ser fiscal y un detalle diplomático estuvo a punto de quitarle esa oportunidad

"Llegué a las 7 de la mañana, tenía mi permiso tramitado por el partido, Juntos por el Cambio", comienza diciendo Eric Grosembacher y enseguida agrega que el partido lo tramita ante la Cámara Nacional Electoral, que luego eleva la autorización a Cancillería que, finalmente, lo anuncia vía cable a la embajada de Dubai. "La autorización llegó recién hoy a las 3 de la mañana. Yo estaba preocupado los días anteriores porque me decían por mail que como no habían recibido nada no me podían dejar ejercer como fiscal", confiesa.

Aunque por ley podría haber fiscalizado igual, aunque no estaba empadronado, Eric se sintió mejor cuando se enteró de que finalmente había llegado la autorización. "A las 8 de la mañana abrimos la mesa con todo en orden. Era un padrón de 539 votantes de los cuales votaron 71", comenta.

"Una complicación en Emiratos Árabes es que una de las ciudades principales es Dubai y la embajada está en Abu Dhabi, que es como a una hora de ahí y muchos no pudieron votar por eso", cuenta Grosembacher justo después de haber cerrado la mesa de votación en Emiratos Árabes.

Embajada de Emiratos Árabes

Señala, además, que muchos argentinos no tienen aún domicilio en Emiratos Árabes. "Yo soy uno de ellos. Es que para hacer ese trámite tenés que venir a la embajada un día de semana y es bastante trámite", dice.

Se sintió muy bien recibido por las autoridades de mesa que, en las embajadas, son personas del servicio diplomático. "Tanto en la apertura como en el cierre participa una tercera persona que también es empleada de la embajada", relata y sigue: "El horario pico fue entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía".

Al igual que otros argentinos que por primera vez votaron en el extranjero, hace hincapié en la forma de votar. "Acá se usa una boleta única que tiene una columna para cada categoría. Se hace una boleta diferente para cada provincia y por eso teníamos boletas para cada una de las provincias de las cuáles había electores en este país".

Otra particularidad que señala Grosembacher es que a cada persona que se acercaba a la mesa le preguntaban si esta era la primera vez que votaba en el extranjero. "En el 95% de los casos la respuesta fue que sí", dice. Entonces, las autoridades de mesa debían explicar al elector la forma en la que llevaría adelante su derecho. "Es muy importante remarcar que el orden de las listas no era la misma en todas las categorías", apunta.

Por primera vez hubo un fiscal en las elecciones argentinas en Emiratos Árabes

Eric Grosembacher fue el primer fiscal partidario en la historia de las elecciones argentinas en Emiratos Árabes. "Estaban sorprendidos cuando me vieron a mí", dice y agrega: "No estaban acostumbrados a tener que darle una silla a un fiscal partidario pero fueron muy abiertos y me dieron de comer en la embajada unos sandwiches que habían preparado para el personal que venía a trabajar hoy".

A pesar de que los resultados de las elecciones en Emiratos Árabes ya son conocidos para los fiscales y las autoridades de mesa de ese país, el embajador solicitó a todos que eviten difundirlos antes de las 6 de la tarde de Argentina, cuando cierren los comicios en todo el país.

"Vivo en Dubai hace un año y dos meses", cuenta Grosembachery reconoce que su interés por la política es anterior a su arribo a Emiratos Árabes. "Siempre fiscalicé porque tengo amigos que están en política y porque también participo en cuestiones partidarias".