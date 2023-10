La "línea roja" que las clínicas privadas están a punto de cruzar por el faltante de insumo y la crisis en el sector

Esta semana se conoció que la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa) y Aclisa, su pata en Mendoza, manifestaron un duro comunicado sobre riesgos para su funcionamiento por falta de insumos y advirtieron que hay temor por no poder garantizar las cirugías. En el Gobierno de la provincia hay preocupación por la situación que atraviesan en la salud privada.

"Venimos en emergencia sanitaria hace más de 20 años, no se ha podido solucionar en todo este tiempo. Esto se ha agudizado en el último tiempo, la situación se ha vuelto crítica. Ya hoy tenemos faltantes y suspensión de cirugías por faltante de prótesis, sobre todo de cadera, rodilla y columna. Podemos decir que en pocos días vamos a tener problemas con las cirugías programadas", comentó en diálogo con MDZ el coordinador médico de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, Rodolfo Torres.

Al mismo tiempo aclaró que el faltante de insumos se ve en los elementos básicos como suturas, medicamentos para mantener a pacientes intubados o en efecto de anestesias y antibióticos. "Esto se agrava aún más porque las droguerías no están vendiendo medicamentos, inclusive ya hay notificaciones que hasta el 24 de octubre no se va a vender. La situación es muy crítica", remarcó Torres.

En un recorrido de MDZ por distintas clínicas algunas aseguraron que "hoy estamos funcionando a stock", frase que evidencia la crisis que el sector está atravesando. "Las clínicas no tenemos capacidad de stockearnos, no podemos guardar las cosas. Tenemos stock dinámico, pero la prótesis se pide para un paciente. No hay un banco de prótesis, hoy estamos trabajando en reserva. Por suerte las clínicas estamos agrupadas y hay solidaridad en el sistema, quedó demostrado en la pandemia. Estamos intercambiando insumos para mantener la atención, que esa es la línea roja que ninguna clínica va a querer ni va a cruzar", aseveró el titular de Aclisa.

Y sobre esa "línea roja", que significaría una suspensión en la atención al usuario o paciente, Torres comentó: "Se va a seguir operando programado y de urgencia. Cuando no se pueda garantizar la seguridad lo primero que suspenderemos serán las programadas. Es una situación grave. Realmente estamos muy cerca de esa línea roja, estamos a 19 y hasta el 24 no vamos a poder comprar en las droguerías. Eso acerca mucho ese límite, estamos cerca de esta situación".

Sobre la crisis que atraviesan las clínicas privadas, el Gobierno manifestó su preocupación. Este jueves, la ministra de Salud, Ana María Nadal, comentó: "Hay una gran preocupación por el tema insumos, después de una lógica de compras de 8 años hemos logrado no romper stock. Claro que me preocupa que los privados estén con inconvenientes, estamos en un país en el que no hay mercado, no hay dólares, hay retracción de los proveedores. Depende de la macroeconomía y de la incertidumbre económica que vivimos. El sector salud siempre se vio atravesado por la crisis económica, pero esta es una crisis muy profunda y preocupa como puede seguir evolucionando en este sector".

Sobre los antecedentes de la crisis, el titular de las clínicas privadas de Mendoza dijo: "Que yo recuerde no hay un antecedente cercano parecido, en la pandemia estuvimos muy críticos. Pero sobre determinados insumos, no era algo que afectara como ahora como que hay faltante para guantes hasta para drogas de anestesia, ahora el faltante es en todo el rubro. Es más dura que la de la pandemia".