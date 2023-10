Quién es Candela Francisco, la campeona mundial de ajedrez que hizo historia

El ajedrez es uno de los dos deportes, junto con el bridge, reconocidos por el Comité Olímpico Internacional que no requiere de un esfuerzo físico para obtener un mayor rendimiento, aunque si un puntilloso entrenamiento. Lo particular, es que dicho entrenamiento apunta completamente al ejercicio de la mente y el estudio de los rivales, como también de las probabilidades dentro de la lógica del juego. Esto hace que cuando alguien muy joven consigue grandes resultados sorprenda a propios y extraños. Así es el caso de Candela Francisco, la Argentina de 17 años que se consagró campeona mundial juvenil de ajedrez en México, y se convirtió en la primera mujer argentina en lograrlo.

Lo de Candela fue notable desde todo punto de vista, ya que llegó al título de manera invicta imponiéndose en la última jornada a la búlgara Beloslava Krasteva, segunda en la preclasificación. Justamente Krasteva tenía 8,5 puntos cuando se enfrentó con Candela en la undécima y última ronda, y con su victoria la argentina la alcanzó en puntos en 11 rondas y se terminó consagrando con un mejor sistema de desempate.

Y así, Francisco, que ya se había consagrado campeona de América en el certamen desarrollado en mayo pasado en La Habana, ahora amplificó ese reinado a todo el mundo.

Un logro inédito para una representante femenina argentina, mientras que entre los varones los que alcanzaron un título similar fueron Oscar Panno en 1953 en Copenhague; Carlos Bielicki en 1959 en Münchenstein y Pablo Zarnicki en 1992 en Buenos Aires.

Pero por si todo esto fuera poco, el gran éxito alcanzado por la ajedrecista argentina tuvo como aditamento especial que dio tres años de ventaja respecto de sus competidoras, porque el torneo era de la categoría sub-20, lo que le abre un futuro inconmensurable en su desde ya impactante carrera.

La gran maestra femenina Francisco llegó a la última ronda en México con 7,5 puntos, como una de las tres escoltas de Krasteva, segunda preclasificada que lideraba hasta ese momento con 8,5.

La joven argentina durante el mundial. Foto: Ches.com

La búlgara jugaba con piezas blancas y a Candela no le servían las tablas si pretendía ser campeona, por lo que mostró de entrada un juego ofensivo y se sumergió en una lucha posicional, sacrificando un peón para tener más espacio en el ataque al rey rival.

Y para cuando llegó el apremio de tiempo del reloj para el control de las 40 movidas, en la 39 la argentina sacrificó su dama por una torre, mientras que en vez de comer caballo, lo que hubiera llevado a una purificación de piezas y forzar un final parejo con torre y tres peones por lado, Krasteva eligió quedarse con su reina, y ese fue un error error que pagaría caro porque derivaría en la victoria de Francisco.

Un ataque certero

Es que Candela armó un ataque al rey y su adversaria perdió la dama, para arribar entonces a un final de de torres y tres peones con un alfil limpio de más para que la flamante campeona mundial alcanzara la victoria en 53 movidas.

Sin embargo la celebración se postergó un tiempo, porque Candela debió esperar que en la mesa número 2 la estadounidense Carissa Yip y la india Trisha Kanyamarala resolvieran su partida. La norteamericana ganó e igualó los 8,5 puntos de Candela, pero el mejor sistema de desempate consagró a la argentina.

El brillante recorrido de Francisco hacia su consagración se constituyó de esta manera: primero batió a la costarricense Sofia Mayorga (1825 ELO), al colombiano Manuel Hernández (1905 ELO), a la canadiense Svitlana Demchenko (2169 ELO), a la noruega Ingrid Skaslien (1919 ELO), a la armenia Mariam Mkrtchyan (2343 ELO) y a Krasteva, en tanto entabló con la kazaja Zeinep Sultanbek (2022 ELO), la china Miaoyi Lu (2214 eLO), la polaca Barbara Goraj (2135 ELO) y la india Mounika Bommini (2096 (ELO) y Yip.

Un camino muy meritorio

Candela Francisco es oriunda de la ciudad bonaerense de Pilar, representa al Círculo de Villa Martelli. A los 16 años fue Campeona de América y ahora a los 17 ya lo es mundial juvenil en una categoría para ajedrecistas tres años mayores que ella, por lo que hoy ya es considerada la mejor argentina de la historia, destronando a Carolina Luján, de 38 años, maestra internacional absoluta considerada hasta ahora como la reina de Argentina.

En diálogo con MDZ, Candela contó que empezó a jugar al ajedrez cuando tenía 9 años. "En ese momento, mis papás ayudaban en un comedor de niños, en Villa Rosa, los sábados por la mañana, y decidieron que durante ese tiempo, pueda realizar alguna actividad recreativa, cerca de casa. En ese entonces descubrieron que en un shopping de Pilar daban clases de ajedrez todos los sábados en ese mismo horario, así que me preguntaron si quería ir y yo acepté. Mi abuela era quien me llevaba y me iba a buscar", relató la joven de 16 años.

"Al terminar la clase, mis papás me preguntan si me había gustado y si quería volver, y yo les respondí que sí. Resulta que luego de un par de meses de clases, el profesor pide hablar con mi mamá y le dice que tenía condiciones", agregó sobre cómo fue descubierta "tarde", dado que los ajedrecistas de mayor envergadura a nivel mundial (un Bobby Fischer o un Garry Kasparov) suelen empezar desde mucho más jóvenes.

"A través de mi abuelo encontramos que había una escuela municipal de ajedrez en Pilar, así que comencé a asistir, con mis profesores Raúl Pérez y Boris Pápez. Al tiempo el profesor nos comenta que había un torneo en Villaguay y decidimos ir", contó Candela sobre cómo llegó a su primera competencia: "Al llegar allí le digo 'mamá no sé jugar con las piezas negras' y ella me dice '¿No es lo mismo?' y yo le explico que no. Al terminar el torneo, quedé tercera y nos enteramos que era el Nacional, el torneo más importante de Argentina", cerró.