Se quedó dormido y su hijo de dos años gastó más de 10 mil pesos en comida

Un joven contó en Twitter un hecho insólito que vivió con su hijo mientras dormía en su casa. La publicación se volvió viral, gracias a la increíble "travesura" del pequeño niño que le salió muy caro a sus padres.

“Mi hijo me despertó al grito de ‘Papá motooo’. Había tres delivery en la puerta. El niño pidió dos pizzas en la pizzería más cara y un pebete de jamón y queso”, explicó el padre, que se despertó con total sorpresa. Misma sorpresa que se llevó con el pedido que, además, incluyó una gaseosa dietética "porque se está cuidando por lo visto”, bromeó. Además, pidió un almendrado, como para completar la comida.

Amo a mi hijo pero no encuentro mi billetera y en este gil yo ya no confio pic.twitter.com/esNXWEuW91 — Zeki (@xzeekii) January 7, 2023

El usuario de Twitter, @xzeekii, que cuenta con más de 30 mil seguidores, contó que el gasto fue de más de $10.000. “Para los que se preocupan de mi economía, tomé la decisión de desinstalar todas las app de delivery”, confesó. “Lo peor de todo es que estoy a dieta, no puedo comer nada de lo que pidió”, comentó el padre, que ni siquiera pudo sacarle provecho al error de su hijo.

“Otra duda que tienen muchos es sobre el tema de la huella o el código de la tarjeta. A mí nunca me pidieron la huella, pero antes sí me pedían el código de seguridad. Hasta que un día no lo hicieron más, no sé el motivo”, explicó en otra publicación.

“Estamos en el siglo XXI, tiene 2 años y medio. Yo creo que si llama y le dice ‘oa qero dos pizza a mi casa gacia’ no le van a tomar el pedido”, explicó ante los cuestionamientos de como su hijo pudo hacer los pedidos.

“Me mata la inocencia de los niños. Consejo, un poco tarde, podés ponerle clave o ‘contraseña’ para el ingreso de algunas app”, fue la respuesta de otro usuario y el padre agradeció: “Gracias por esa data, no la sabía. Directamente desinstalé las app”.