Defensa Civil emitió un alerta por el calor y posible caída de granizo

Durante el mediodía de este domingo, el termómetro de Mendoza supero la barrera de los 30° y, según los pronósticos, se espera que continúe en ascenso. Incluso, el Servicio Meteorológico Nacional estipula que la máxima alcazaría los 37°.

Esto motivó a que Defensa Civil emitiera un alerta pidiendo precaución ante la ola de calor. Además el parte indica que se espera tormentas de moderadas a intensas con posibilidad de caída de granizo.

Se espera que, durante la tarde, afecte a zonas como Uspallata, Potrerillos, zona norte de Tupungato y oeste de San Carlos. Mientras que, en la noche, podría alcanzar el Gran Mendoza.

A pesar de esta situación, la provincia no se encuentra entre las áreas más calurosas del país. Es que, Bahía Blanca, en el sur bonaerense, y Viedma, capital de Río Negro, ya registraban temperaturas superiores a los 37 grados, mientras que los termómetros de la cordobesa Villa María marcaban 36 grados, según el SMN.



El organismo meteorológico emitió hoy alertas por temperaturas extremas por calor para gran parte del país, llegando al nivel rojo para el oeste de la provincia de La Pampa, el noroeste de Río Negro y este de Neuquén, con máximas que se ubicarán en torno de los 40 grados a lo largo de la jornada.



Esta es la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico e indica que las temperaturas en esa zona pueden ser “muy peligrosas y afectar a todas las personas, incluso a las saludables”, por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).



Las zonas afectadas por la alerta roja son el este de Cuyo y General Roca, en Río Negro; las localidades pampeanas de Chical Co y Puelén, y los departamentos de Confluencia, este de Añelo, Pehuenches y Picún Leufú, en Neuquén.



Las temperaturas en esas áreas vienen manteniéndose en marcas altas desde hace varios días y para la jornada de hoy se esperan máximas de 40 grados, de acuerdo a lo pronosticado por el SMN.



Este mediodía, el ranking de temperaturas indicaba que Bahía Blanca registraba 37,3 grados y Viedma 37.1, mientras que en Villa María marcaba 36 y en San Antonio Oeste (Río Negro), Rafaela y Ceres (Santa Fe) y Resistencia (Chaco) superaban los 35 grados.



Además de las zonas con alerta roja, el SMN dispuso nivel naranja para el resto de La Pampa, Río Negro y Neuquén; sur de Mendoza y de Buenos Aires, centro-este de Chubut, noreste de Santa Cruz y algunas localidades entrerrianas como Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz y Diamante.



En todas esas regiones las máximas esperadas para hoy oscilarán entre los 37 y los 40 grados.



En tanto, gran parte de Santa Fe y de Córdoba, centro-norte de Buenos Aires, sudeste de Santiago del Estero y de La Rioja, y varias localidades de Mendoza y de San Luis se encuentran bajo alerta amarilla también por altas temperaturas.



En el caso del nivel naranja, el SMN advierte un efecto moderado a alto en la salud e indica que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo; mientras que en el nivel amarillo el efecto es leve a moderado y los más afectados pueden ser niños y niñas, y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.