Ante un hecho de inseguridad en Chile, cómo denunciar

Las playas de Chile son uno de los destinos preferidos por millones de argentinos. A la diversidad de paisajes se suma la variedad de indumentaria, que a pesar del cambio continúa seduciendo a los consumidores pero hay un detalle que no pasa desapercibido por las familias que cruzan al vecino país y por los propios chilenos: la creciente inseguridad que vive ese país.

Los argentinos están habituados a los altos niveles de inseguridad que se registran en el país y en ocasiones, al atravesar la cordillera se relajan generando el estado de situación propicio para que los delincuentes puedan accionar. Las últimas semanas se dieron a conocer diversos hechos de inseguridad que tuvieron lugar del otro lado de la cordillera, algunos de extrema violencia y otros que son moneda corriente.

Una familia mendocina fue atacada la semana pasada por un grupo de hombres armados con hierros y barretas cuando salían de cargar combustible en una estación ubicada en la ruta 5 a la altura del kilómetro 20 a las 15 horas. "Cuando tomamos la calle hacia la ruta nos emboscó un grupo de hombres que comenzaron a golpear el auto con hierros, rompieron los vidrios e intentaron bajarnos del auto pero pudimos escapar", contó Gabriel a MDZ visiblemente afectado por la situación que tuvo que atravesar junto a su familia.

La familia de Gabriel se sumó a una larga lista de turistas que denunciaron diversos hechos como rotura de vidrios y cerraduras de los vehículos que se encontraban en estacionamientos y la vía pública y si bien todos los hechos fueron diferentes hubo un denominador común: las dificultades a la hora de realizar las denuncias o recibir asistencia de las fuerzas armadas.

"Sabemos que no es la primera ni la última vez que pasa y los carabineros brillan por su ausencia. Demoraron mucho en llegar y los trámites para hacer la denuncia son más burocráticos que en Argentina. Mandan la denuncia a la fiscalía pero no nos dieron copia, no es un proceso fluido, la experiencia post acto delictivo es compleja", expresó Gabriel y agregó: "Intentamos comunicarnos varias veces con el consulado pero nadie me atendió".

Cómo y dónde denunciar

Chile cuenta con una unidad especial llamada Policía de Investigaciones de Chile (PDI a través de la cual una persona puede informar la ocurrencia de un hecho delictual y aportar antecedentes que contribuyan a su esclarecimiento. La PDI recibe las denuncias y las notifica al Ministerio Público, institución que determina las acciones a seguir.

Para ello, el Gobierno habilitó una página web donde realizar la denuncia.

Otra opción es acudir a las diversas comisarías de Carabineros. Este cuerpo policial tiene la misión de brindar seguridad a la comunidad en todo el territorio nacional mediante acciones prioritariamente preventivas, apoyadas por un permanente acercamiento a la comunidad.

Qué preocupa a los chilenos

Una encuesta publicada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) informó que seis de cada diez chilenos ven la inseguridad como el mayor problema del país. La elección de los chilenos toma sentido cuando se analizan las cifras difundidas por el Gobierno. En los últimos seis años las tasas de homicidio en Chile aumentaron un 70%, mientras que la percepción de daño provocado por el robo con violencia subió un 37% en una década.

Los delitos de mayor connotación social son los "portonazos", asaltos en los ingresos a casas, y las "encerronas", los robos de vehículos en plena vía pública mediante intercepciones.

Derechos como extranjero

La página web de la Fiscalía de Chile indica que "si eres un interviniente en el proceso penal, esto es, víctima, testigo o imputado, tienes los mismos derechos que cualquier nacional de nuestro país, cualquiera sea tu situación migratoria". Por ejemplo, tienes derecho a: