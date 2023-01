Destrozaron autos argentinos en la ruta hacia Chile

Miles de personas atraviesan la frontera que une Argentina con Chile para pasar unos días de vacaciones en alguno de los destinos turísticos que ofrece el vecino país pero el idilio termina cuando llegan a la aduana y deben esperar más de 5 horas para cruzar. A esa situación se suma otro aspecto que encendió las alertas del personal de seguridad ya que, al igual que el año pasado, algunos turistas fueron atacados cuando iban por la ruta hacia los destinos vacacionales.

Una familia mendocina fue atacada por un grupo de hombres armados con hierros y barretas cuando salían de cargar combustible en una estación ubicada en la ruta 5 a la altura del kilómetro 20 a las 15 horas. "Cuando tomamos la calle hacia la ruta nos emboscó un grupo de hombres que comenzaron a golpear el auto con hierros, rompieron los vidrios e intentaron bajarnos del auto pero pudimos escapar", contó Gabriel visiblemente afectado por la situación que tuvo que atravesar junto a su familia.

El vehículo donde se trasladaba la familia quedó destrozado.

"Mientras nos golpeaban, un camión nos chocó la parte trasera del auto y ahí escapamos. Unos metros adelante paramos en una ferretería para pedir auxilio y el conductor del camión se acercó para decirnos que los hombres habían atacado también a los ocupantes del auto que venía detrás nuestro y les sustrajeron el vehículo con todas las pertenencias", agregó.

"Sabemos que no es la primera ni la última vez que pasa y los carabineros brillan por su ausencia"

La situación narrada por la víctima es similar a lo relatado por otras familias que fueron emboscadas en la ruta por delincuentes cuyo modus operando es atacar a los viajeros para robar las pertenencias.

"Sabemos que no es la primera ni la última vez que pasa y los carabineros brillan por su ausencia. Demoraron mucho en llegar y los trámites para hacer la denuncia son más burocráticos que en Argentina. Mandan la denuncia a la fiscalía pero no nos dieron copia, no es un proceso fluido, la experiencia post acto delictivo es compleja", expresó Gabriel y agregó: "Intentamos comunicarnos varias veces con el consulado pero nadie me atendió".

Los atacantes intentaron romper los vidrios para asaltar a la familia

"Queremos advertir a otras familias sobre lo sucedido ya que fue una experiencia traumática para mi familia. Uno de mis hijos pudo ver incluso un arma en la cintura de uno de los atacantes, podría haber sido una tragedia", finalizó.