Paso Cristo Redentor: desde Migraciones especificaron el trámite que provocaría las demoras

Esta semana se pudieron visibilizar largas filas de más de 3 kilómetros y hasta 10 horas de espera en la aduana de Los Libertadores, esto trajo molestias en los conductores que esperaban ingresar a Chile. Esta situación se ha podido visibilizar en reiteradas ocasiones, por lo que el paso al país vecino termina siendo un gran problema. Ante esto, MDZ Radio conversó con Juan Manuel Serrano, delegado de Migraciones de Mendoza, quien señaló uno de los factores claves que perjudica año tras año.

"Hay múltiples factores que inciden en las demoras, uno de ellos tiene que ver con que muchos argentinos están eligiendo Chile como lugar de vacaciones, eso por un lado, después el resto de los otros factores tienen que ver con situaciones que se vienen repitiendo año tras año. Más allá de que Chile cuente con un complejo nuevo, los procedimientos y las demoras siguen siendo las mismas", señaló.

Serrano destacó que se "ha avanzado mucho" en el sistema migratorio simplificado que permite al personal de migraciones contar con su mayor cantidad de personal en Los Horcones y solamente algunos cumpliendo funciones de supervisión en Los Libertadores. "El próximo paso será avanzar en el sistema aduanero, que permitiría hacer lo mismo. Para eso es necesario voluntad de todos los actores", agregó.

En cuanto a las demoras, el entrevistado expresó que gran parte se deben a las inspecciones que se realizan y a la documentación que se solicita para el ingreso a Chile por parte de los organismos chilenos. "Específicamente el trámite que demora más tiempo es la inspección que realiza el Servicio Agrícola Ganadero, donde te revisan de arriba a abajo el auto para ver si contás con aquellos alimentos o productos que no se encuentran permitidos. Eso necesariamente toma tiempo y es un procedimiento que no está en revisión y que no va a eliminarse", sentenció.

En este sentido, Serano advirtió que en tanto no se flexibilice ese procedimiento, que es el que toma más tiempo, "las demoras van a seguir ocurriendo".

"El Cristo Redentor es el paso internacional, tal vez el más importante con Chile, tanto desde lo turístico como desde el transporte de carga. Esto se debe a que los principales puertos de exportación y ciudades balnearias están a la altura de Mendoza. Las demoras se producen también por ese cuello de botella que provoca la ubicación estratégica de la provincia”, agregó.

Finalmente, con respecto al estado edilicio de Los Horcones, Serrano señaló que el centro de frontera está en proceso de remodelación. "Somos conscientes también de las falencias que hay, de los baños, de la cantidad de puestos disponibles, de los lugares que hay específicamente para los colectivos. Esto está en proceso de ampliación, el plazo de obra es finales del 2023 o principios del 2024.Coincidimos en que en que es necesario realizar una inversión importante en las localidades de alta montaña, para hacer mucho más amena la espera cuando haya mucha gente. Las autoridades chilenas están de acuerdo con esto, pero las velocidades son distintas", cerró.