La dura confesión de la madre de Fernando Báez Sosa

A pocos días de que se dé a conocer el veredicto del caso que tiene a los ocho imputados por el asesinato de su hijo, Graciela Sosa confesó que mantiene la habitación de su hijo Fernando de la misma forma en que lo dejó antes de viajar a Villa Gesell, y confesó que tras el homicidio de su hijo, la vida terminó para ella y su marido Silvino.

“Su cuarto está intacto como lo dejó. De vez en cuando le cambio las sábanas y pongo las que le gustaban”, expresó.

Graciela, madre del joven asesinado a la salida del boliche Le Brique en la ciudad balnearia, declaró que ese día, el 18 de enero de 2020, la vida se terminó para ella y el padre de Fernando, Silvino. “Trato de ser fuerte, pero este dolor que llevamos es para siempre”, aseguró.

Foto: Noticia Argentinas

Con respecto a la sentencia que se dará a conocer en los próximos días, señaló que esperan que "sea perpetua para todos, le tendieron una emboscada a mi hijo. Estoy confiada que nuestros abogados hicieron todo lo que estuvo a su alcance en los alegatos, quedamos muy conformes”.

Contra los acusados

Sobre los ocho acusados, expresó que es muy difícil poder "perdonarlos después de lo que hicieron". "No le tuvieron piedad. Él estaba levantando su mano, sentí unas ganas de defenderlo pero era imposible. Estaba todo golpeado”, expresó.

Foto: Télam

El jueves 26 de enero, tras las últimas palabras por parte de los padres frente al tribunal, Graciela Sosa había hablado a la salida de tribunales y allí declaró que no le cree a los 8 acusados por el crimen de su hijo Fernando Báez Sosa. "La verdad que no me conmovieron, ninguno me miró. Lo dejo pasar como algo desapercibido. No les creo nada, es tarde porque yo no voy a recuperar a mi hijo", dijo con angustia en aquella ocasión, después del pedido de perdón por parte de los ocho acusados del crimen.