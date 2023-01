Estas son las principales tendencias tecnológicas que traerá el 2023

La tecnología que nos rodea está transformando rápidamente el mundo y nuestra manera de relacionarnos. Si bien los desarrollos tecnológicos han estado evolucionando durante años, el Covid-19 ha acelerado aún más el proceso y durante 2020 y 2022 vimos grandes desarrollos de tecnologías emergentes.

En 2023, se estima que una amplia gama de modelos de inteligencia artificial de código abierto impulsará la adopción en todas las empresas hacia finales de año a medida que muchos de estos modelos maduren y se comprendan mejor. Sin embargo, es probable que estos modelos tarden uno o dos años en utilizarse fácilmente, y las empresas necesitarán una ayuda significativa en este período de transición.

Estas serán las principales tendencias tecnológicas para este año 2023:

Inteligencia Artificial

El área de inversión más prometedora para este año será la inteligencia artificial. El 2022 cerró el año con la presentación de ChatGPT, un sistema de inteligencia artificial revolucionario que promete cambiar radicalmente nuestra relación con la tecnología.

Además, durante los últimos años se lograron enormes avances en inteligencia artificial y se revelaron muchos aspectos que merecen un debate ético sobre la dirección que debe tomar esta tecnología para incorporarla en la sociedad con armonía.

Muchas compañías se encuentran desarrollando y explorando la inteligencia artificial ya que podría cambiar radicalmente la sociedad. Desde nuestros hábitos y rutinas hasta nuestro trabajo y educación y reemplazar muchos trabajos mecánicos.

Metaverso

El concepto de metaverso se popularizó en 2021 cuando Mark Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta y presentando el metaverso como el futuro de internet.

Se trataría de un mundo virtual al que se accedería con tecnología de realidad virtual y se tendría una vida digital paralela. Si bien aún falta mucho tiempo para ver esto, grandes empresas tecnológicas como Meta y Microsoft están invirtiendo para crear la estructura de este mundo virtual.

Es probable que primero nos acerquemos a lo que propone el metaverso a través de los videojuegos y con herramientas de realidad aumentada.

Foto: Pexels

Vehículos autónomos

Los camiones no tripulados atrajeron la atención en 2020. Pero el interés en esta industria no ha disminuido ni siquiera hoy, y el flujo de inversiones no se ha detenido. Sin embargo, el ámbito de inversión aquí se ha ampliado: además del transporte no tripulado, el área de logística y entrega autónomas está ganando popularidad. Con la creciente popularidad del comercio electrónico en los últimos años, la esfera de la entrega se está volviendo cada vez más demandada y prometedora, por lo que hoy se están lanzando las mejores fuerzas para su modernización y actualización.

Todos los expertos mundiales están de acuerdo en que el uso de tecnologías no tripuladas no se limitará a las carreteras: ampliarán las posibilidades para millones de personas con movilidad limitada. Y es posible que ya en 2023, la lista de logotipos de automóviles mundiales se actualice con nuevos nombres.

Comercio electrónico

El desarrollo del comercio electrónico es una tendencia que se observa en todo el mundo. Si una persona necesita comprar algo y puede hacerlo en Internet, con mucho gusto aprovechará esta oportunidad. Y no se trata solo de productos, sino también de servicios. Sin embargo, alrededor del 95% de los productos todavía se compran fuera de línea, por lo que hay espacio para el crecimiento. Así que se desarrollará e-commerce, y las herramientas de publicidad se darán cuenta de esto. Y las innovaciones tocarán las herramientas y tecnologías de promoción.

Telemedicina

Durante estos últimos dos años las nuevas formas de llegar a las personas ha cambiado y se ha visto un enorme desarrollo de la telemedicina debido, en parte, a la pandemia.

En los últimos años, muchas clínicas públicas y privadas han comenzado a ofrecer servicios de telemedicina. El médico y el paciente se comunican por video chat, la inteligencia artificial realiza diagnósticos a partir de fotografías y los medicamentos se entregan sin contacto. Además de la telemedicina, 2023 combinará innovaciones en biotecnología e inteligencia artificial.

Drones

El brote de Covid ha aumentado el uso de tecnologías sin contacto, que están revolucionando todos los aspectos de nuestra vida, desde los pagos y la entrega de alimentos hasta la atención médica. Los drones también son una de esas tecnologías que está captando rápidamente la imaginación de las personas.

Foto: Pixabay

Actualmente, los fotógrafos y videógrafos están utilizando drones, pero pronto se utilizarán para encontrar personas y animales perdidos, además de entregar bienes más rápido.