Bioarte y posthumanismo: ¿qué tiene para decir el arte frente a la invasión de la tecnología?

Blockchain, metaverso, viajes a Marte, robots, inteligencia artificial, clonación, ingeniería genética; ideas e inventos que comenzamos a explorar como especie hace varios años pero ya son parte de nuestra vida colectiva. Estas tecnologías emergentes comienzan a plantearnos nuevos problemas, desafíos y dilemas éticos como sociedad.

Crecer es tener problemas nuevos, pero como decía Albert Einstein, "Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó".

Oliverio Duhalde es productor e ingeniero en sonido y bioartista. Como artista, reflexiona con el posthumanismo y pone sobre la mesa los problemas de la sociedad actual. Pero a diferencia de la ciencia ficción, sus obras de arte buscan una solución. Particularmente, generar una comunión entre tecnología y naturaleza.

OLIVERIO DUHALDE

En entrevista con MDZ, el bioartista Oliverio Duhalde nos cuenta qué se necesitará para atravesar este momento clave en la historia de la humanidad.

-¿Qué es la filosofía posthumanismo y qué papel juegan los artistas y filósofos en este momento de la historia?

-La filosofía posthumanista es todo pensamiento que avala cualquier modificación física o mental que pueda hacerse el hombre. La ciencia ficción siempre anticipó estos temas aunque de una manera fatalista. A mí me encanta y creo que como artista y educador tengo que estar al tanto de estos temas porque lo que digo lo digo a través del arte. El arte en mí entender siempre es político, no en el sentido partidario, sino en el sentido de que está transmitiendo algún tipo de mensaje. Lo que me motiva a hacer obras de arte es el hecho de ser protagonista, jugar con los límites y poner a la gente a pensar en la temática que va a definir el futuro de la humanidad. Porque si como humanidad fallamos en el manejo de las modificaciones genéticas o hacemos un mal manejo de la inteligencia artificial, desaparecemos. La historia está llena de ejemplo de civilizaciones que han perecido, la diferencia es que antes había miles de civilizaciones más desarrollándose en el planeta. Ahora la civilización es una. Entonces tenemos una gran debilidad. Estamos en un momento crucial, lo que apuesto es que nos demos cuenta lo suficientemente rápido y la tecnología no nos avasalle y sea demasiado tarde como para que podamos decidir qué hacer. Todavía no hemos decidido cuáles son los caminos correctos. El poder tecnológico que vamos a manejar es brutal y no se si vamos a estar a la altura.

-Con el avance de la tecnología y los grandes avances en física cuántica ¿Estamos ante un nuevo paradigma?

-Estamos ante un gran éxito de manera funcional de la ciencia pero es todo un fracaso rotundo en algo que también necesitamos los seres humanos que es la respuesta en las cuestiones trascendentales. La ciencia no ha sabido, querido o podido reemplazar a la religión, a la filosofía y las creencias. Hasta los científicos necesitan creer en cosas, necesitan creer en la ciencia y necesitan inventarse una historia, el para qué hago ciencia y cuál es el sentido de que investigue en pos de la evolución de la humanidad si total vamos a desaparecer todos. Por qué alguien se pondría a hacer algo si sabe que va a perecer. Entonces aparece todo un dilema que es humano y apasionante y que creo que va a empezar a ser alterado con estas nuevas modificaciones.

-¿Qué mensaje buscan dejar tus obras de bioarte?

Mi obra lo que intenta es decir, miremos a la naturaleza, admiremos. Admirar del latín quiere decir ‘mirar hacia’. Es decir, no nos olvidemos que esto es un milagro y que somos gracias a esto. Si nosotros logramos tener una simbiosis con nuestro entornos, esto va a funcionar muy bien durante millones de años. Entonces, el desafío es doble. Por un lado, acomodarnos cada vez mejor y con más respeto con un mundo al que le hemos faltado sistemáticamente el respeto por ignorancia. A medida que tomemos autoconciencia vamos a comenzar a mostrar más respeto. Yo soy bastante optimista al respecto, el tema no se si nos dan los tiempos. La solución creo que es generar un sistema de ósmosis entre la máquina, la naturaleza y nosotros que somos parte de la naturaleza tenemos una responsabilidad mayor. Quizás esta responsabilidad comience a ser delegada de a poco a la inteligencia artificial y también hacia algunos tipos de vida, porque si empezamos a jugar con la genética van a aparecer interespecies. No cabe duda que vamos a generar avances que para mí van a ser maravillosos y para muchos van a ser monstruosos pero yo siempre veo el lado positivo. Mi obra también apunta a ponernos en un lugar de humildad. Tenemos mucho por aprender y como a Carl Sagan le gustaba decir: “Nosotros somos los ojos del universo que se mira a sí mismo”. Podemos tomar decisiones, podemos torcer el destino. Ahí quizás entremos en una nueva era, no lo sé, puede sonar un poco esotérico, pero creo que en algún momento vamos a volver a revisitar el animismo. El animismo es un pensamiento muy antiguo que le da porciones de vida a todo lo que nos rodea. Quizás en algún momento empecemos a empatizar no solo con las plantas, sino también con las piedras, con la materia.

¿Estamos atravesando un momento bisagra en la historia de la humanidad?

Estamos en un momento en que creo que es necesario que las personas de todas las edades comiences a repensar el mundo no como un objeto que nosotros podemos usar, sino que nosotros y el mundo -lo biológico y los que somos capaces de inventar dentro del mundo- somos un sistema y tenemos que buscar funcionar como un sistema que funciona en ósmosis. Creo que hoy, en la época del bioarte, de lo que habla más el arte es de esta revisión de lo que significa ser un ser humano, y a partir de ahí cualquier ser vivo con los que vos trabajes inevitablemente va a estar haciendo eco de lo que significa estar vivo y lo significa ser un ser conciente como lo somos.

