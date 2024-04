Rectores universitarios salieron al cruce del secretario de Educación de Javier Milei

A tres días de la marcha universitaria, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado cruzando al Secretario de Educación del Gobierno de Javier Milei, Carlos Torrendell, y sus declaraciones respecto al control de los gastos que buscan realizar en las universidades públicas.

Los rectores habían repudiado días atrás, durante el 93° plenario del CIN, el tono y declaraciones que había realizado el subsecretario de Políticas universitarias, Alejandro Álvarez, quien había aseverado que se realizaría un minucioso control de los gastos que realizan las autoridades universitarias y cuestionó el "adoctrinamiento" hacían a los estudiantes. Tras las quejas por la "soberbia" que mostró el funcionario, desde el Gobierno se decidió apartarlo de las negociaciones por los recortes presupuestarios con el Consejo Interuniversitario Nacional.

Pero ahora, el malestar se produjo por los dichos de Torrendell durante una entrevista que brindó el miércoles por la noche en el Canal LN+. El Secretario, que había sido elogiado en su momento por poner "paños fríos" a los cuestionamientos de Álvarez, aseguró en televisión: "Hay un montón de información que no está. Un problema que tenemos en el Estado argentino es, y en la educación en general, que no es fácil contar. Hay un problema grave de estadísticas en la Argentina”.

Carlos Torrendell, Carlos Grecco (rector de la UnSam) y Alejandro Álvarez. Foto: Captura de video 93° plenario del CIN

Y continuó: “El censo de educación de 2014 no se procesó, no se concluyó. No tenemos datos en Argentina. Algunas provincias más avanzadas, otras menos”. Y de esta forma, se refirió a la falta de información respecto a la cantidad de docentes y nodocentes en el sistema universitario argentino.

Tras las declaraciones de Carlos Torrendell, el CIN emitió un comunicado en el que "repudia profundamente" las “calificaciones infundadas sobre rectores y rectoras" y asegura: “Si no saben cuántos empleados hay ¿Cómo saben cuánta plata tienen que mandar?".

"Repudiamos profundamente que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, convalide en medios de comunicación calificaciones infundadas sobre rectores y rectoras que, claramente, dañan no solo la honestidad de las personas sino, también, el prestigio de las instituciones que conducen", señala el comunicado del CIN difundido en las últimas horas.

Y continúa: "En lugar de buscar respuestas a un problema de financiamiento acuciante que las autoridades nacionales saben que es real y existe, pareciera perseguirse el objetivo de desinformar para confundir y desprestigiar nuestras instituciones para, así, justificar su desfinanciamiento. Inclusive faltando a la verdad respecto al desconocimiento de la cantidad de docentes y nodocentes universitarios, cuando tienen en su Secretaría todos los meses, nombres, cargos, dedicaciones e importes que cobran cada una de las personas que trabajan en las 61 universidades nacionales argentinas".

"Este Consejo, que, a pesar de todo, sostuvo a través de la totalidad de sus integrantes posiciones respetuosas y razonables que intentan explicar el problema, tendrá la vocación de construir siempre los consensos que permitan resolverlos, pero sobre la base del respeto, el diálogo y el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de ideas, bases de la convivencia en una sociedad democrática", advirtieron en el texto difundido. El comunicado que difundió el CIN, el Consejo que reúne a rectores de universidades públicas de todo el país. Imagen: Captura de Facebook

"El mensaje de la sociedad argentina ha sido contundente. A lo largo y a lo ancho del país nos indicó que debemos cuidar la educación y la universidad pública, constitutivas de la identidad nacional y herramientas que el país necesita para solucionar todos sus problemas estructurales. Aspiramos a que desde esa Secretaría se actúe con la responsabilidad, la madurez y la seriedad que ese mandato impone", concluye el comunicado.

Convocatoria

Cabe destacar que el Gobierno convocó a los representantes de las universidades para el martes 30 de abril a las 11 de la mañana. La invitación al diálogo llegó 24 horas después de la masiva Marcha Nacional Universitaria en defensa a la educación superior que colmó la Plaza de Mayo y se repitió en todas las provincias argentinas. Los miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) serán recibidos el martes 30 de abril por el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Foto: UBA

Los miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) serán recibidos por Torrendell, con el prólogo de este cruce mediático en torno a la falta de datos que el Gobierno asegura tener.

En tanto, será una nueva oportunidad para los representantes del CIN para volver a reclamar formalmente la actualización de fondos para funcionamiento y becas estudiantiles, salarios docentes y nodocentes, la reactivación de las políticas de ciencia e investigación y el financiamiento de obras.