La particular vestimenta que utilizó un extranjero que escaló el Aconcagua

Leonardo Antonio Avezzano es un amante de la aventura que ha logrado hacer su segunda cima en el Aconcagua, la montaña más alta de América. Esta vez su ascenso ha llamado la atención por el tipo de indumentaria que ha utilizado, una diferente, novedosa y lo más importante ecológica.

Leonardo, de Italia, ha logrado superar grandes desafíos alrededor del mundo, desde cruzar las tierras congeladas de Islandia a sufrir el calor agobiante del desierto de Jordania.

Pero su acenso al Aconcagua ha sido diferente a los demás, ya que ha utilizado ropa hecha con pelo humano. Avezzano comentó que en un principio estaba preocupado por este prototipo, puesto que se enfrentó a condiciones climáticas extremas que no cualquiera puede soportar. Aun así, estando a 30° bajo cero, Leonardo no sintió frío y logró subir hasta los 6,961 metros que tiene la cima mendocina.

La propuesta de utilizar esta ropa surgió por una charla que Leonardo tuvo con Zsofia Kollar, una diseñadora de materiales. "Hay un montón de pelo humano que se tira a la basura y que tiene un montón de valor. Si usamos el pelo de animales porque no usamos el nuestro y de esta forma reducir el impacto de polución de la industria textil", comentó el aventurero.

Avenazzo contó a MDZ cuáles son las propiedades del cabello: "Si tomamos el mismo diámetro del acero, el cabello es más fuerte, más durable, más caliente que la lana y es 100% natural y analérgico". "No tiene contaminación de agua, no contamina el suelo, no hay plástico ni genera microplásticos, es 100% natura y además es duradero porque el cabello dura para siempre", agregó.

"Con la cantidad de Europa que se tira es la suficiente para hacer 100 millones de camisetas. Por una vez, los seres humanos tenemos la solución a los problemas que nosotros creamos", explica.

Actualmente, Avenazzo y Kollar trabajan con más de 700 peluquerías para obtener cabello humano, pero la idea es "trabajar con todas las que hay en el mundo".

La ropa que utilizó el aventurero

El objetivo de esta iniciativa es ayudar a las marcas de la industria textil, la segunda más contaminante después del petróleo, a utilizar este sistema y de esta forma ayudar al medio ambiente. "Nosotros queremos cortar con la polución. Queremos generar un impacto grande en el menor tiempo posible, necesitamos un partnership para colaborar con la industria textil. Nosotros no queremos crear una marca, nosotros queremos enseñarles a las marcas, no ser su competencia. Hay muchas cosas como la lana y la pluma que queremos reemplazar", finalizó.