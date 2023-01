El insólito motivo por el que la Policía de Santa Fe no tiene chalecos antibalas

Los índices de violencia en Rosario y en la provincia de Santa Fe son cada vez más altos. La ciudadanía reclama respuestas al gobierno y a las fuerzas de seguridad. Desde la policía muchas veces aducen que no cuentan con las herramientas necesarias.

En ese marco, la provincia de Santa Fe compró 5.000 chalecos antibalas para la policía, que están disponibles desde hace varios meses, pero no los puede utilizar porque no los pagó.

“Hay desidia e improvisación. Este flagelo necesita un plan, recursos y convicción para ejecutarlo”, reclamó la diputada provincial Clara García.

Fabio Cuppari, titular de la empresa FC Group, ganadora de la licitación para la adquisición de equipamiento para la policía provincial, contó en diálogo con Cadena3 de Rosario que se encuentra en un conflicto con el gobierno de Santa Fe, con envío de cartas documentos, por la compra de 5.000 chalecos.

“En medio de una Ley de Emergencia, la licitación se abrió en junio y recién se licito en noviembre de 2022, pero hay distintas cuestiones que hacen que el Ministerio de Seguridad no pueda recepcionar y pagar esta mercadería debido a ineficiencias de la gestión. Actualmente, estamos en un atolladero en donde hoy tengo los chalecos para entregar, pero ellos no saben cuándo los podrían pagar porque no saben de tecnicismos que a esta altura son graciosos que tengan esos problemas”, detalló Cuppari.

Asimismo, contó que tiene camionetas blindadas para la policía y para las Tropas de Operaciones Especiales de Santa Fe (TOE) que el gobierno provincial no retira. “Hasta hace algunos días el Ministerio de Seguridad tenía caído el usuario en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) por no pagar la tasa desde 2020. Eso por ejemplo era un motivo que impedía que retiren las camionetas blindadas. Tenemos también camionetas para TOE listas desde octubre y no las vinieron a retirar”, especificó.

“El problema tiene que ver con una postura de cuidar el presupuesto, de no querer hacer el gasto, porque si no es inentendible que una gestión en el marco de una Ley de Emergencia de Seguridad se tarde cinco meses para una licitación de contratación directa”, concluyó el titular de FC Group, una empresa que ofrece blindaje y servicios de seguridad en varios distritos de Argentina.

Una de las voces que salió a criticar fuertemente este hecho, fue la diputada provincial Clara García quien aseguró que “el aumento en los índices de inseguridad es el resultado de la desidia y la improvisación”.

“Estamos frente a un gobierno de Santa Fe paralizado, inepto, incapaz de terminar una gestión de compra en tres años. Este flagelo necesita un plan, recursos y convicción para ejecutarlo”, subrayó.

Emergencia en Seguridad

Cabe recordar que la Ley de Emergencia en Seguridad en Santa Fe - que venció el 31 de diciembre de 2022 pero la provincia busca prorrogar-, permite acelerar los procedimientos habituales y normales que una licitación tiene, debido a que afecta un monto importante de dinero.

“Facilita enormemente los trámites, los acorta, los acelera. Ojalá se tome seriamente el tema, porque los tiempos y los plazos no perjudican a Omar Perotti, perjudican a la gestión de un gobierno que tiene como destinatario a los santafesinos. Poder contar con equipamiento unos meses antes no da lo mismo”, habían sido las palabras del gobernador, Omar Perotti, cuando solicitaba la aprobación de la ley que finalmente sucedió, pero los plazos siguen sin acelerarse.