De Lavagna y Messi a Tini Stoessel: el cuestionado look que es tendencia entre los jóvenes

SI bien el fenómeno es nuevo, el look está lejos de ser innovador: las ojotas con medias se usan desde siempre . Parecería imposible remontarse a los orígenes de esta tendencia, tan amada como criticada, que hoy conquistó a los adolescentes. Las razones que esgrimen fanáticos y detractores de este look son infinitas, van del confort a a la estética, pasando por la salud. Las usan Lionel Messi y Tini Stoessel... Dicho esto, es normal pensar que los centennials las adopten sin cuestionar. Ya lo dice el dicho: lo que es moda no incomoda... Aunque en este caso quizá vale dar vuelta la premisa: lo que no incomoda es moda.

Para tener algo de contexto -los más grandes seguro lo tienen presente, los más jóvenes probablemente ni siquiera sepan quién es el personaje en cuestión- vale recordar un episodio de 2019. Comenzaba un año electoral, Cambiemos gobernaba el país, la provincia de Buenos Aires y la capital federal, entre otros distritos. Muy temprano -en pleno verano- comenzaron las reuniones entre representantes de las distintas facciones políticas para trazar alianzas. Roberto Lavagna recibió al, por entonces senador, Miguel Angel Pichetto. La nota no la dio el encuentro en sí sino la foto en la que el economista aparece con un look informal de bermudas y camisa complementado con medias y ojotas, bueno, en realidad sandalias.

La foto de la polémica en Cariló durante el verano 2019

Se multiplicaron entonces los memes en referencia a su estilo. Hubo quienes sacaron a relucir una imagen de Justin Bieber usando ugly sandals -sí, sí, ese nombre identifica tanto a las sandalias a las que llamamos "franciscanas" como a las chancletas y ojotas que hoy están en boga- con medias. Y muchos que cuestionaron a Lavagna por usar algo tan "desagradable" estéticamente.

Justin Bieber, uno de los pioneros de la nueva generación en atreverse a las ojotas con medias

Muchos aprovecharon para contar más sobre estas ugly sandals que habían causado sensación en las pasarelas internacionales. Las franciscanas tuvieron entonces versiones de todo tipo: desde las clásicas Birkentosck hasta imitaciones de todos los materiales imaginables. Por supuesto hubo también sandalias con apliques, bordados y piedras. También habían vuelto (y contaban con sus versiones "deluxe" y sus copias de baja calidad) las chanecletas de adidas a las que una generación entera conoció como Adilette (azules, con las clásicas tiras en blanco... aunque ahora se consiguen en distintas combinaciones de color).

Esas son, justamente, las que hoy marcan tendencia. Son cómodas, nadie lo pone en duda. Pero no para todos resultan estéticas. Menos aun cuando están combinadas con medias. Ese es el límite de lo tolerable para muchos fanáticos de la moda... No para todos, claro está. Pero hasta a Tini Stoessel la criticaron cuando salió a la calle luciendo ojotas con medias.

La cantante llevaba un top blanco, unos pantalones jogger batik, medias de algodón y unas ojotas. La top no eligió cualquier modelo sino unas ugly sandals de Balenciaga. La aplaudieron y la criticaron por su look que, en 2022 -a poco más de un año y medio de esa foto en Los Ángeles- se impuso como tendencia entre los más jóvenes.

En 2019 la foto de Tini en Los Ángeles luciendo ojotas con medias reavivo el debate en torno a esta tendencia

Por qué son tendencia las ojotas con medias

¿Qué pasó en el medio? El Mundial de Qatar. Ya en la previa el equipo de Lionel Scaloni logró conquistar a los argentinos -apasionados o no por el fútbol- y quedó en la mira de todos. La final de la Copa América no sólo sirvió para alimentar la esperanza de ganar la tercera copa del mundo sino también para que dejó a los jugadores del equipo liderado por Lionel Messi en el foco de los medios y de la sociedad.

Los Campeones del mundo en el vestuario

No sólo se batieron récords en la venta de camisetas -incluyendo la casaca alternativa en las que adidas incluyó un detalle para manifestar su apoyo en la eliminación de la violencia contra la mujer-, botines y hasta guantes de arqueros. No. Además de eso los jugadores -y sus parejas, obvio- se convirtieron en influencers. Su autoridad llega a niveles inesperados: desde actitudes como poner en agenda la salud mental hasta el fanatismo por el Dibu Martínez que llevó a miles de niños a preferir ir al arco antes que jugar en otras posiciones.

Pero ¿Qué tiene que ver todo esto con la tendencia que puso de moda las sandalias con ojotas? ¡Los jugadores las usan! Ya las sandalias eran un must y millones de niños y adolescentes en todo el país se pasaban el día usando medias con sandalias (las Adilette, más que nunca, están a la orden del día) cuando un grupo de amigos le hizo llegar a Lionel Messi y a Rodrigo de Paul un modelo de ojotas diseñado especialmente para la selección. La postal de Ángel Di María junto a su familia deja al descubierto que él también usa ojotas con medias.

Las fotos del vestuario dejaban a los jugadores en evidencia. En el dolor y en la algarabía un detalle se repetía: ojotas con medias. También combinaban estos complementos en sus ratos libres. Así es como se viralizaron, por ejemplo, las fotos de Nicolás Tagliaficco y Ángel Di María luciendo esas medias. Caro Calvagni visitó a Nicolás Tagliaficco tras el partido contra México.

Llama la atención que los niños pidan a sus padres ojotas -preferentemente los modelos tipo chancletas, como los que usa la Selección Argentina- y luego las usen con medias, a pesar de ser este un verano particularmente cálido en todo el país. Pero cuando uno ve a los jugadores, esa inquietud se responde sola: todos quieren ser como Lionel Messi. Y este look que hoy es tendencia es uno de los que él prefiere durante su tiempo libre. Incluso se animó a lucirlo para ir a la inauguración de un mural que se hizo en la AFA para conmemorar la última Copa América que ganó Argentina. Lionel Messi con ojotas y medias en la inauguración de un mural en homenaje al título de la Selección Argentina

Cuál es el beneficio de usar ojotas con medias

El debate sobre la estética parece imposible de saldar. Pero hay un segundo debate, que poco tiene que ver con el marketing, que suma puntos a favor de esta tendencia de usar ojotas con medias. ¿De qué se trata?

Los expertos -y muchos deportistas amateurs lo sufren en carne propia- señalan que es muy común en jornadas de entrenamiento y fuerte exigencia física, padecer lesiones y lastimaduras. Y, considerando el altísimo nivel de exigencia que tienen los jugadores de la Selección argentina, es común que en su tiempo de ocio prefieran usar sandalias u ojotas diseñadas para que el pie descanse y tenga buen apoyo.