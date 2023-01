El padre de Fernando Báez Sosa conmovió al tribunal

Con el testimonio de los padres de víctima concluyó la primera jornada del juicio oral por la muerte de Fernando Báez Sosa que se realiza en los Tribunales de Dolores y que se reanudará este martes a las 9 de la mañana con la declaración de la novia de Fernando, Julieta Rossi.

El papá del joven asesinado el 18 de enero a la salida de un boliche en Villa Gesell por un grupo de rugbiers declaró ante el Tribunal Oral Criminal 1 y dijo, visiblemente conmocionado, “señores jueces están escuchando a un padre que perdió todo, todo: las ganas de vivir y de luchar". "Perdí lo mejor de todo, el abrazo de un hijo”, sostuvo entre sollozos Silvino Báez.

“Lo vi en una morgue, hecho pedazos. ¿En este mundo puede haber tanta crueldad? Me lo pregunto todos los días. Tengo tanta bronca encima”, prosiguió.

Antes y luego de un cuarto intermedio, la mamá de Fernando, Graciela Sosa, sostuvo que "no tuvieron piedad, era un ser humano, me duele tanto lo que le hicieron, le llamaban negro. Me quedé sin nada" y cuestionó "cómo puede un ser humano discriminar de esa manera" al haberlo matado.

"Quiero justicia por mi hijo, somos huérfanos por siempre, Fernando está encerrado en un ataúd y no lo voy a recuperar nunca, quiero tener un poco de paz en mi corazón", dijo en llanto y aseguró: "Soy una mujer acabada".

"Si tienen hijos cierren los ojos y pónganse en mi lugar", se dirigió a los miembros del Tribunal. Fernando "era un chico bueno, no tenía enemigos, antes de viajar le había dicho mi amor cuídate".