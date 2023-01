Colectivos de dos pisos: se usan en Argentina, pero se prohíben en el mundo

La llegada del verano ha hecho que cientos de argentinos se movilicen en las rutas del país, algunos por su propia cuenta y otros en los famosos colectivos de dos pisos.

Por su carácter económico, miles de personas eligen estos colectivos. Sin embargo, pocos conocen que estos vehículos se encuentran prohibidos en gran parte del mundo.

Si bien es común verlos en Estados Unidos o en Europa, el uso es completamente diferente al que se le da en Argentina o incluso en América Latina. En el viejo continente se los emplea para servicios turísticos y no cubren largas distancias. En algunos casos su piso superior no posee un techo a no ser que se hable de los míticos buses de Gran Bretaña.

En Argentina es todo lo contrario, este tipo de vehículos viajan miles de kilómetros.

Varios estudios afirman que este tipo de vehículos son peligrosos. Una investigación hecha por la Universidad Nacional de Cuyo, afirma que este tipo de vehículos son inseguros, ya que no suelen ser seguros al momento de efectuar maniobras o soportar los efectos de los vientos laterales. Esta misma investigación también señala que es necesario reducir su altura e incorporar puertas de emergencias laterales.

Otro de los problemas que presentan estos vehículos, según el Cesvi Argentina es que ante un posible impacto hay mayor posibilidad de vuelco debido a que su centro de gravedad es elevado.

Por su parte, una investigación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) llegó a la conclusión de que "el índice de peligrosidad de los ómnibus de Doble Piso es de 0,30 muertos cada 100 millones de pasajero-km, indicador que es casi el doble del obtenido en los ómnibus Convencionales (0,16)". Para leer esta investigación hacé clic acá. Además, este estudio da una serie de recomendaciones si se viaja en estos vehículos:

Viajar del lado derecho

Elegir el piso inferior

Viajar de día, ya que de noche se producen la mayoría de los accidentes

Verificar que haya dos choferes por unidad

Conocer la salida y elementos de seguridad del vehículo

Malos servicios

Estos vehículos suelen ser los más elegidos a la hora de recorrer el país, pero los viajeros han comenzado a mostrar su descontento debido al deterioro de sus servicios en los últimos años.