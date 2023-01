Caso Báez Sosa: así actuaba Lucas Pertossi, según el relato de un testigo

Un testigo que declaró este viernes en el marco del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia bonaerense de Villa Gesell, aseguró que Lucas Pertossi, uno de los ocho acusados, lo golpeó en la ciudad de Zárate semanas antes del hecho y también lo amenazó con matarlo y robarle la moto.



En el cierre de la segunda semana de testimonios ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, declararon además dos bomberos voluntarios que asistieron a Báez Sosa minutos después de ser atacado, y aseguraron que al llegar al lugar del hecho "no tenía signos vitales".



"Te voy a matar hijo de puta, te voy a robar la moto", fue la frase que según el testigo Pablo Gastón Zapata, un joven oriundo de la misma localidad que los ocho acusados, le dijo Lucas Pertossi (23) al interceptarlo y golpearlo en un bar, el 15 de diciembre de 2019.



Según precisó, durante ese incidente, tropezó con un escalón y sufrió una fractura en la parte superior de la tibia, y al caer, el mismo acusado le "tiraba cosas".



Zapata precisó en ese sentido ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari que al salir de ese local, "la moto ya no estaba ahí".



Declaró además que cinco días antes de ese ataque había sufrido "una patoteada" y "una golpiza" por parte de un grupo del que Lucas Pertossi también formaba parte.



Zapata aseguró que había denunciado el robo y la golpiza, aunque sin precisar entonces el nombre del presunto autor, aunque fuentes cercanas a la defensa dijeron tras la audiencia que Lucas Pertossi "nunca estuvo imputado por ese hecho".



Este testigo completó la última jornada de la segunda semana del juicio, que se había puesto en marcha minutos después de las 10.30 con la declaración de Verónica Onieva y Javier Timoteo, efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Gesell, quienes asistieron a Fernando Báez Sosa en la madrugada del crimen, y aseguraron que al llegar al lugar del hecho "no tenía signos vitales".