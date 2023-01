Revelan que el estado de las frutas y verduras es crítico por las heladas tardías

Luego de al menos una semana sin poder ingresar a Mendoza los cargamentos con cajones de naranjas que llegan desde la provincia de Entre Ríos, principalmente, la provincia comienza lentamente a reordenarse para poder hacer llegar el demandado cítrico a los mercados de frutas y verduras, verdulerías y negocios que habitualmente ofrecen productos fabricados con sus propiedades. Así lo ratificó el titular de la Unión Frutihortícola Argentina en Cuyo, Omar Carrasco, quien además detalló que la situación general del sector frutihortícola local es cuando menos, "crítica" a raíz de las heladas tardías y el granizo que a lo largo de 2022 afectó al campo mendocino.

Las repercusiones de la prohibición del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para dejar ingresar naranjas a la provincia aún siguen afectando a la zona sur del territorio. "La distribución de naranjas se está empezando a normalizar en un 40%; desde el fin de semana pasado comenzaron a llegar los primeros cargamentos, pero todavía la situación es más complicada para los departamentos el sur mendocino donde existe más rigor entre las barreras de control", evaluó Carrasco.

Desde un análisis macro sobre la realidad que atraviesa el sector productivo provincial, Carrasco detalló que por estos días ha quedado en evidencia el impacto que los fenómenos climáticos del año que finalizó provocaron en los cultivos que meses atrás estaban en sus etapas clave de crecimiento y que ahora deberían abundar en el mercado, tal como suele suceder en enero en Mendoza. Lo cierto es que por ahora, quienes habitúan reunirse en familia para producir salsa de tomate casera para tener provisiones en los meses de invierno, deberán aguardar al menos un tiempo, ya que es casi imposible conseguir el fruto maduro y sin daños.

Papa, tomate y manzana, por las nubes

"Está faltando mucha mercadería por las heladas y la piedra. Hay artículos que han aumentado en estos días porque ahora es cuando estamos viviendo las consecuencias", explicó el titular de la Unión Frutihortícola. Ejemplo de ello son la papa, que cuesta 3.200 la bolsa y al menos 250 pesos el kilogramo en cualquier verdulería; la manzana, cuya caja de 18 kilos tiene un precio de 9.500 pesos y el tomate que en la actualidad alcanza un valor de 5.500 pesos el cajón, cuando en realidad es esta época suele ser uno de los frutos más económicos de estación.

La producción de tomate fue gravemente afectada por las heladas tardías y el granizo.

Por estos días, el cajón de naranjas tiene un valor de 4 mil a 4 mil 500 pesos la que proviene de cámaras frigoríficas, en tanto que la que no pasa por este proceso de conservación cuesta 3.500 pesos. La suspensión en la circulación del cítrico dentro del país se produjo luego de que se detectara la presencia de larvas de mosca del mediterráneo en un cargamento que de pomelos que atravesó las barreras fitosanitarias a raíz de un error en los controles. En el marco de este episodio, Carrasco detalló que en realidad, la naranja no es la fruta más cara en el mercado, pese a no ser de estación.

Sin jugo de naranja ni "helado marmolado"

Hasta el lunes 9 de enero, el impacto producido como consecuencia de la falta total de naranjas en Mendoza se hizo sentir con fuerza e incluso hubo negocios en los que se debió informar a la clientela sobre la situación. "Estamos informando a los clientes porque esta situación excede a nuestra capacidad de respuesta y nos influye en gran medida en nuestras ventas", detalló uno de los empleados de una reconocida heladería y café ubicada en Godoy Cruz.

En comercios de Mendoza avisaron a los clientes sobre la falta de disponibilidad de naranjas en el país.

Allí, un cartel daba cuenta de la escasez de naranjas. En este caso, la situación generada como un efecto en cadena, hizo que por ejemplo, a el tradicional cortado acompañado de jugo de naranjas como así también el jugo natural y el helado de sabor "naranja marmolado" no pudiera ofrecerse al público. "Señores clientes: debido a problemas entre el gobierno nacional y Senasa, no hay provisión de naranjas en todo el país hasta nuevo aviso. Sepa disculpar las molestias", leyó textual en el aviso de este comercio. En las verdulerías de barrio, las explicaciones fueron similares: "Le tenemos que avisar a la gente que no hay naranjas; a pesar de que no es la época en la región, siempre es una fruta que por sus cualidades y beneficios tiene mucha demanda", detalló Gisela, administradora de un negocio del rubro.