Anmat prohibió la venta de una reconocida marca de gotas para los ojos y una crema cicatrizante

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) solicitó el retiro del mercado de dos medicamentos: un colirio ocular y una crema cicatrizante. A través de Twitter, el ente sanitario comunicó la medida el pasado martes y alertó a la población para que chequeen la fecha de vencimiento de los productos ya adquiridos.

Uno de los productos es Sulfadina, se trata de una crema cicatrizante, antiséptica y anestésica local. Este producto es utilizado en el tratamiento de quemaduras, escaras y heridas. La Anmat le ordenó a Laboratorio Biosintex S.A que inicie el retiro del mercado de los productos rotulados como:

SULFADINA / SULFADIAZINA DE PLATA 1 gr, VITAMINA A PALMITATO 248.000 UI, LIDOCAÍNA 0.666 grs. - Crema en envase de 400 g - Certificado N° 56875, con los siguientes lotes: 57761 - vencimiento: 06/23; 59471 - vencimiento: 07/23; 64381 - vencimiento: 08/23; 805Y1 - vencimiento: 11/23; 96332 - vencimiento: 03/24.

SULFADINA / SULFADIAZINA DE PLATA 1 gr, VITAMINA A PALMITATO 248.000 UI, LIDOCAÍNA 0.666 grs. - Crema en envase de 30 g - Certificado N° 56875, con los siguientes lotes: 23890 - vencimiento: 09/22; 64381 - vencimiento: 08/23; 776Y1 - vencimiento: 11/23; 96332 - vencimiento: 03/24; 02042 - vencimiento: 04/24.

La medida fue tomada luego de detectarse que para la liberación del producto se utilizó en la cuantificación de Vitamina A Palmitato un método no específico y no autorizado por la Anmat, por lo que no puede asegurarse que el producto posea la cantidad adecuada de dicho principio activo.

Por otro lado, la administración también ordenó retirar del mercado un lote del producto "DORZOLAMIDA T DORF". Se trata de una solución oftálmica para pacientes con hipertensión ocular o glaucoma. La medida fue tomada luego de que se detectaran valores de osmolaridad fuera de especificación.

El producto que fue ordenado retirar del mercado es de la firma Pharmadorf S.A y es el rotulado como:

DORZOLAMIDA T DORF / DORZOLAMIDA CLORHIDRATO 2 G/100 ML, TIMOLOL MALEATO 0.5 G/100 ML – Solución oftálmica - Frasco gotero por 5 ml - Certificado N° 50913 – lote 020Z01 con vencimiento 03/2024.

Especificaron desde la Anmat que la medida fue tomada luego de que se detectaran valores de osmolaridad fuera de especificación. La administración se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y "recomienda a la población abstenerse de utilizar el lote detallado".