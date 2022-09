Solo 3 de cada 10 alumnos quieren quedarse a vivir en el país

El Ministerio de Educación realizó un encuesta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los resultados arrojaron que el 70% de los estudiantes encuestados quieren irse del país. Al ser consultados con respecto a la situación económica del país dentro de 5 años, casi el 58% de los jóvenes contestaron que creen que estará peor que ahora, lo que explica que quieran irse.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, explicó en diálogo con Radio Rivadavia que la encuesta arrojó datos muy críticos que ponen en foco las expectativas y sentimientos de los estudiantes con respecto al futuro. "Y hay otros datos tan críticos que muestra la angustia y la desesperanza de los jóvenes”, contó.

La encuesta se realizó en un mundo de 939 alumnos de quinto año tanto de escuelas privadas como públicas. El grupo seleccionado realizó la primera edición del curso de educación financiera. El cuestionario incluyó preguntas acerca de la percepción que tienen los jóvenes sobre la inflación, la situación económica del país y la visión de futuro relacionada al empleo y los estudios superiores.

Un dato no menor es que el 68,5% de los estudiantes de entre 17 y 18 años tanto de las escuelas públicas como privadas, evalúa la idea de buscar trabajo fuera del país al terminar la escuela. Más allá del sector económico del que provengan, los jóvenes notoriamente quieren buscar un futuro próspero. Mientras tanto, casi el 28% de los jóvenes está indeciso.

A su vez, un dato alentador es que más de la mayoría de los chicos quiere continuar sus estudios. La encuesta publicó que el 56% de ellos se propone continuar con sus estudios fuera del país al terminar la escuela secundaria.

"Sabíamos que la pandemia dejó un impacto enorme en lo emocional y en lo psicológico de los jóvenes. No puedo adelantar mucho más porque es la primera pregunta que vi y me llamó mucho la atención. La gran mayoría son chicos de las escuelas públicas y es alarmante que la gran mayoría no sienta que Argentina no tenga un proyecto para ellos", dijo la ministra.

Y en diálogo con Infobae, Acuña puntualizó que “los números nos muestran que solo 3 jóvenes de cada 10 quieren quedarse a vivir en el país. No podemos seguir tomando decisiones si no nos hacemos cargo de esta situación y trabajamos para devolverles la esperanza en la Argentina. Y yo estoy convencida de que esa esperanza se recupera de la mano del trabajo y la educación, porque esa sinergia es el motor de progreso de toda sociedad”.

Finalmente, al estar realizando un curso sobre educación financiera, los jóvenes fueron consultados por la inflación. "No es sorpresa que el 94,4% de los chicos respondiera que les preocupa la inflación porque afecta su calidad de vida, hace que el sueldo de sus padres rinda menos y no puedan afrontar gastos o ahorrar".