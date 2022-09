El reclamo de las familias de los internados con Legionella

El aumento de casos de neumonía bilateral en Tucumán mantiene en vilo a las autoridades sanitarias de esa provincia. Hasta el momento se contabilizan 6 muertes y son 22 los contagios confirmados de los cuales 4 se encuentran en grave estado. Las familias de los pacientes internados se mostraron ofuscadas con el procedimiento realizado por el sistema sanitario.

La incertidumbre respecto a las causas de los contagios registrados en Tucumán se fue diluyendo, tras conocerse el resultado de los análisis llevados a cabo por el Instituto Malbrán, que confirmaron que la bacteria Legionella era la responsable de las 6 muertes y 22 casos confirmados.

Luna María Rosa es la hija de Elba Rosa Aragón, una de las pacientes trasladadas desde el sanatorio Luz Médica al Hospital Centro de Salud. La mujer de 67 años permanece internada en ese nosocomio y el día de ayer se tomaron algunas muestras que serán analizadas para confirmar o descartar si se trata de un nuevo caso confirmado ya que presenta neumonía bilateral y sintomatología similar a los casos de Legionella registrados en esa provincia.

"El sanatorio ya estaba al tanto del problema de la bacteria pero no nos dijeron nada... estoy muy enojada con el tema y con el sistema de salud", dijo.

"El domingo 28 mi mamá estuvo internada en el sanatorio Luz Médica y estaba con una infección alta. La ingresaron a terapia intensiva pero no se permitía el ingreso de familiares. En ese momento el sanatorio ya estaba al tanto del problema de la bacteria pero no nos dijeron nada... estoy muy enojada con el tema y con el sistema de salud. Si el SIPROSA ya sabía que había un problema con la bacteria no debían internar a más personas para evitar que se sigan contagiando", dijo María Rosa

"Mi mamá estaba internada en terapia y estabilizada, cuando salió a la luz el problema en los medios le dieron el alta el día 30 sin un tratamiento adecuado", contó María Rosa y explicó que la familia pidió al personal de salud que atendía a la paciente una derivación a otro nosocomio ya que observaban que Elba no se encontraba bien.

La bacteria se reproduce en lugares húmedos, como los sistemas de aire acondicionado o las cañerías

"No queríamos que le dieran el alta a mi mamá ya que no estaba en condiciones. En el Hospital Avellaneda la atendieron y nos dijeron que estaba compensada y con el tratamiento en la casa", manifestó y agregó: "Peleamos para que la deriven al hospital pero nadie quería aceptar un paciente que hubiera estado en Luz Médica, la llevamos a la casa y después de dos días empezó con vómitos y fiebre con poca saturación. Llamamos a la emergencia y la internaron al Hospital Centro de Salud donde le hicieron tomografías y placas que dieron como resultado que tiene una neumonía bilateral como los otros pacientes".

Uno de los principales reclamos de las familias de los pacientes es la escasa información que brindan las autoridades sanitarias. “Los primeros días la información era prácticamente nula, quedaban en informarnos pero no nos decían nada y la angustia era desesperante", relató.

Elba continúa internada por una neumonía bilateral y sus síntomas coinciden con los del resto de personas que padecen Legionella, por eso fue internada junto con ellos, pese a que en su caso todavía no está confirmado de manera oficial. "Mi mamá está estable y le hicieron la muestra para mandar a analizar a Buenos Aires. Está con medicación para Legionella y estamos esperando su evolución", finalizó.

Los protocolos llevados a cabo en el sanatorio Luz Médica fueron cuestionados tanto por los familiares como por los profesionales de la salud. "Es un brote que tiene una letalidad sorprendente ya que en general, la Legionella provoca cuadros que son tratados a través de antibióticos y la mortalidad no suele ser tan elevada. Para llegar a una situación de tal magnitud pensamos que el accionar no fue el adecuado", destacó Adriana Bueno, titular del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán en diálogo con MDZ.

Desde el sábado el sanatorio privado que fue epicentro del brote de neumonía bilateral provocada por Legionella se encuentra cerrado y en las últimas horas se pudo conocer que de los 12 pacientes que quedaban alojados en el lugar hasta ese día, 8 dieron positivo y fueron trasladados a otras instituciones.

¿Qué es la Legionella?

Los análisis realizados por el laboratorio ANLIS-Malbrán, dieron como resultado que “el agente etiológico causante del brote se llama Legionella y es una bacteria que se está tipificando. Es posible que sea una legionella neumófila”.

La bacteria se reproduce en lugares húmedos, como los sistemas de aire acondicionado o las cañerías y se transmite a través del agua o de microgotas en el aire, resiste el frío y muere recién a los 75º.