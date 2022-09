Brote de neumonía en Tucumán: ¿puede repetirse en otros lugares del país?

El brote o conglomerado de casos de neumonía bilateral en Tucumán está creciendo y las muertes aumentan con el correr de las horas. La incertidumbre respecto a las causas se fue diluyendo tras conocerse el resultado de los análisis llevados a cabo por el Instituto Malbrán que confirmaron que la bacteria Legionella era la responsable de las 6 muertes y 19 casos confirmados.

La semana pasada se conocieron los primeros casos de una enfermedad cuya mortalidad sorprendió a las autoridades sanitarias de todo el país. Al detectarse el brote, la falta de certezas respecto a las causas de los contagios puso a todo el sistema sanitario en alerta. Se activaron los protocolos correspondientes para preservar la integridad física de los trabajadores del sanatorio Luz Médica de Tucumán y los pacientes que se encontraban internados en dicha institución pero los casos siguieron aumentando con el correr de las horas.

"Para llegar a una situación de tal magnitud pensamos que el accionar no fue el adecuado", destacó Adriana Bueno

La mayor parte de los contagiados son médicos, enfermeros y cuidadores que se desempeñaban en el sanatorio privado. Hasta el momento se registraron 6 muertes y 19 personas poseen afectación pulmonar de las cuales 4 se encuentran muy graves.

"Es un brote que tiene una letalidad sorprendente ya que en general, la Legionella provoca cuadros que son tratados a través de antibióticos y la mortalidad no suele ser tan elevada. Para llegar a una situación de tal magnitud pensamos que el accionar no fue el adecuado", destacó Adriana Bueno, titular del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán.

Los profesionales de la salud explicaron que hay una mayor tranquilidad luego de que tanto el Ministerio de Salud Pública de la provincia como la cartera sanitaria nacional comandada por la ministra Carla Vizzotti, se implicaran en la investigación de la situación que acontece actualmente en el sanatorio privado Luz Médica.

"Ahora que el Ministerio de Salud Pública ha podido ingresar y comenzar las investigaciones epidemiológicas creemos que vamos a tener certezas respecto del lugar donde está alojada la bacteria, buscando en los reservorios de agua, servicio de aire acondicionado, provisión de agua en los tanques del sanatorio para hacer el mantenimiento y limpieza. Las acciones que se están llevando a cabo para frenar el brote son direccionadas y con mayores certezas respecto del origen del mismo", explicó Bueno.

Una situación que puede repetirse

La médica aclaró que "para llegar a estos brotes se necesita un conjunto de acciones que permitan alcanzar esta magnitud" dando cuenta de que la situación podría hacerse evitado si las medidas sanitarias y los controles hubieran sido los adecuados.

"Está a la vista que los responsables no están cumpliendo con las normativas relacionadas a la higiene hospitalaria, bioseguridad, capacitación del personal, elementos de seguridad, verificación de controles o auditorías externas de lo que tiene que ver con la prestación de salud", agregó.

"Como trabajadores de la salud estamos consternados y vemos la fragilidad de los espacios donde nos movemos porque las condiciones laborales no son tenidas en cuenta. Las condiciones salariales también hacen que muchos compañeros de trabajo se vean sometidos a situaciones donde está a la vista que los responsables no están cumpliendo con las normativas relacionadas a la higiene hospitalaria, bioseguridad, capacitación del personal, elementos de seguridad, verificación de controles o auditorías externas de lo que tiene que ver con la prestación de salud", manifestó la titular del Sindicato de Trabajadores de la Salud.

En ese sentido aclaró que en ocasiones el el ojo está puesto en las instituciones públicas de salud dejando de lado lo que tiene que ver con las obras sociales o prepagas donde existe un desconocimiento o falta de controles de calidad, atención y de los equipos que allí se desarrollan.

La bacteria que causó el brote de neumonía bilateral en Tucumán se reproduce en lugares húmedos

"Ojalá la muerte de los compañeros sirva para afianzar la mirada y hablar sobre las condiciones que son necesarias para llegar a un brote como éste. Si bien en salud intentamos acercarnos a cero en cuanto a transmisión de enfermedades cruzadas, lo mismo para los trabajadores de la salud, si estamos desprovistos de las medidas de seguridad la vulnerabilidad es extrema", agregó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que este tipo de brotes se repita en otras instituciones sanitarias, la profesional explicó: "Hay un conjunto de elementos que han desencadenado en esta situación, una sola cosa no provoca esta tragedia...En todas partes hay sistemas de aire acondicionado cerrado y las condiciones se repiten pero para que se acontezca tiene que haber una hoja de procedimiento de la higiene hospitalaria tendiente a evitar estos brotes".

La médica cargó contra la falta de controles por parte de algunas instituciones privadas que no respetan los protocolos y normas de bioseguridad. "La responsabilidad no es solo del Estado sino que las obras sociales deben dar las garantías mínimas de que la atención es adecuada. En el sector privado esas garantías no se dan y ahora están en el ojo del huracán", dijo y agregó: "Una vez más ha sido el sector público el que ha salido a ayudar, apoyar y asistir a los familiares con esta situación. No se trata de habilitar lugares sino de saber lo que pasa puertas adentro de los lugares a través de auditorías. Las leyes y normas no se cumplen solas..."

Muertes evitables

Hasta el momento la cifra de muertos asciende a 6 mientras que la cantidad de infectados aumenta con el transcurso de los días generando extrema preocupación por parte de las autoridades sanitarias, personal de salud y los familiares de las personas que se encontraban internados en el sanatorio Luz Médica de Tucumán.

Desde el sábado el sanatorio privado que fue epicentro del brote de neumonía bilateral provocada por Legionella se encuentra cerrado y en las últimas horas se pudo conocer que de los 12 pacientes que quedaban alojados en el lugar hasta ese día, 8 dieron positivo y fueron trasladados a otras instituciones.

Actualmente hay 4 personas que se encuentran internados en un estado de extrema gravedad mientras que los restantes evolucionan favorablemente. "Las muertes se produjeron por hemorragias pulmonares que implican casos de extremísima gravedad, en su mayoría eran trabajadores de la salud que asistieron a sus puestos y perdieron la vida", finalizó.

Legionella, una bacteria conocida

Los análisis realizados por el laboratorio ANLIS-Malbrán, dieron como resultado que “el agente etiológico causante del brote se llama Legionella y es una bacteria que se está tipificando. Es posible que sea una legionella neumófila”.

La bacteria se reproduce en lugares húmedos, como los sistemas de aire acondicionado o las cañerías y se transmite a través del agua o de microgotas en el aire, resiste el frío y muere recién a los 75º.