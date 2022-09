Acampes y protestas masivas: el plan de los movimientos sociales por el recorte en becas

“No puede ser que haya aumentado la rentabilidad para el campo con el nuevo dólar soja y los de abajo ahora se queden sin beca de estudios, es un desastre”, dijo Gabriel Solano, legislador porteño del Partido Obrero a MDZ.

Así, desde las 10.30 algunos camiones con militantes se empezaron a acercar a la zona del centro con las pancartas y bombos de protesta listos para otra jornada de lucha. Se da en medio del viaje de Sergio Massa a Estados Unidos, lo que llamó la atención de varios dirigentes. “Vamos a explicar en boca de los perjudicados este ajuste a los discapacitados y los adolescentes que son los que quieren trabajar y estudiar, es imprescindible que esta beca no se les recorte”, explicó Eduardo Belliboni, referente del Partido Obrero a este medio.

El Gobierno desmintió tajantemente los recortes la semana pasada, y sostuvo que no se tocarían las becas, aunque estos días empezaron a llegar los recortes aduciendo que quienes cobran un Potenciar Trabajo, no pueden también cobrar la beca de estudios. En el mundo gremial la situación también es tensa, las cláusulas gatillo, las paritarias reabiertas en reiteradas ocasiones buscan evitar que el ajuste en el aumento de servicios y la quita de subsidios en energía no sea en detrimento de los salarios.

Quien no opinó sobre el ajuste es Fernando Chino Navarro, titular del movimiento que más Potenciar Trabajo cobra: 100.000 personas cobran todos los meses dentro de su movimiento social y podrían verse afectadas. Lo mismo Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, con cerca de 100.000 planes mensuales. La Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete nuclea unos 60.000 beneficiarios del plan, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos unos 45.000 beneficiarios.

Sobre el viaje del ministro de Economía a Estados Unidos, Solano sostuvo: “justo da la casualidad que Massa viaja y la presión impositiva para los sojeros baja, aumentan sus ganancias un 44% los mismo días que ajustan a los chicos que pretenden estudiar, es un delirio”, sostuvo Solano, al tiempo que consideró lógica la posibilidad de volver a los acampes.

Los movimientos sociales habían sido recibidos por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta semanas atrás, con la promesa de que no se tocarían planes ni erogaciones de este tipo, lo que no se cumplió según los movimientos. Así lo plantearon en el comunicado: “Ante la gran avanzada en los recortes presupuestarios de Massa, el gobierno le saca el Potenciar Trabajo a cientos de miles de jóvenes con beca progresar. Se quedan sin el mayor ingreso que tenían para estudiar y poner un plato de comida en las mesas de sus familias. Ésta en la línea de dar bajas (despidos) que el gobierno lleva adelante y que seguirá con las auditorias que propuso Cristina Fernández de Kirchner”.