Nuevo bono a estatales para fin de año y el pase a planta de miles de empleados

Empleados estatales a nivel nacional, que se nuclean bajo la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), llegaron a un nuevo acuerdo paritario. El mismo incluye que se adelante a noviembre el 10% de aumento que estaba previsto para marzo 2023 y el otorgamiento de un bono de 30 mil pesos en diciembre.

Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de ATE, dio la noticia mediante redes sociales tras cerrar el acuerdo con la gestión de Alberto Fernández. En el mismo comunicado, anunció el adelanto del aumento del 10% y el bono que recibirán por única vez en el diciembre próximo. También eligió esa vía para informar que en la negociación lograron pasar a planta permanente a más de 11 mil empleados.

“Desde #ATE aceptamos la oferta del #Gobierno, pero declaramos la insuficiencia ya que contempló sólo parte nuestras demandas. Se adelanta a noviembre un tramo de 10% previsto para marzo de 2023 y se otorga un #bono de $30.000 en diciembre, además de una revisión en enero”, tuiteó el sindicalista.

El referente gremial también se refirió a las medidas que lanzó Sergio Massa como ministro de Economía en medio de la creciente inflación. Con motivo de los últimos sucesos, hizo énfasis en la suba de combustibles y el conflicto con el gremio de los neumáticos que tuvo sus puntos más álgidos en los últimos días. “Es evidente que enfrentamos un proceso de ajuste en el #Estado y que el #Gobierno ya no lo puede disimular. A pesar del anticipo de tramos y el refuerzo antiinflacionario, no hay garantías de que los salarios en el sector público no pierdan con la #inflación”, señaló Aguiar en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, advirtió que si no hay cambios en el rumbo de la gestión económica del Gobierno nacional para evitar la suba de precios y “mientras sigan cediendo a las presiones de los sojeros, supermercadistas y banqueros, nadie se podrá sorprender si crece la conflictividad”.

“En la paritaria también se dejó asentado en acta que se libera la financiación para un proceso de pase a planta permanente de 11.172 vacantes, una de las principales deudas a la que el Gobierno nacional se había comprometido a principios de año”, cerró el anuncio.

La UPCN, por su parte, destacó: “Hoy 30 de septiembre a las 11, en respuesta a la solicitud de UPCN, se reunió la mesa negociadora en el Ministerio de Trabajo y se acordó: adelantar al mes de noviembre la cuota de 10% prevista para marzo 2023 y otorgar en diciembre una cuota fija por única vez de 30 mil pesos, no remunerativa ni bonificable”.

Los gremios durante la negociación de la paritaria

Durante las negociaciones entre el Gobierno nacional y las entidades gremiales, la filial porteña de ATE llamó a un paro y movilización desde las 9.30. La concentración de los estatales porteños se llevó a cabo en la intersección de Hipólito Yrigoyen y avenida Entre Ríos, frente al palacio del Congreso de la Nación, para luego marchar hacia el Ministerio de Trabajo.

“Se puso énfasis en la grave situación que atraviesan los trabajadores provinciales y municipales que en su gran mayoría cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y ante la falta de Convenios Colectivos de Trabajo para avanzar en una negociación entre las partes. Ante este escenario, se ratifica el paro nacional con movilización en los estados nacional, provincial y municipal exigiendo aumento de emergencia, aumento de la paritaria por encima de la inflación, el adelantamiento de los tramos del 2023 al 2022 y el cumplimiento de los 30 mil pases a planta permanente acordados con el Gobierno nacional”, fue el planteo que hizo días atrás el consejo nacional de ATE en un comunicado oficial.