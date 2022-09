Se cansó de que le preguntaran por las figuritas y tomó una drástica decisión

Es común ver kioscos con carteles que dicen "no cargo SUBE" o, más que nada últimamente, "no hay figuritas". Es más, algunos locales tienen tantos carteles que dicen lo que no tienen que sería mas simple que pusieran un cartel sobre lo que sí tienen. Así y todo, no faltará nunca la gente que pregunta si cargan SUBE o si tienen figuritas, aunque los kiosqueros pongan una marquesina luminosa en su negocio que aclare que no tienen.

Niko Barra es un kiosquero al que se le ocurrió una llamativa idea para obligar a sus clientes a leer el cartel. Es que claro, él tiene un cartel muy claro que dice: "No hay figuritas ni álbumes", pero las preguntas siguen. La paciencia se terminó e ideó una especie de sombrero para colocarse el cartel en la frente.

Desde que salieron las figuritas, son furor entre chicos y grandes. Hoy es realmente muy difícil conseguir figuritas en cualquier lado y han empezado distintas estrategias para la venta, como la posibilidad de reservar paquetes por ejemplo. La tarea de completar el álbum ya no es solo cara, sino que también se ha vuelto difícil.

En este contexto de fiebre mundialista, Niko notó que anunciar que no vendía figuritas no tenía mucho sentido ya, porque todos ignoraban el cartel en la puerta y le preguntaban igual. Entonces optó por tomar una drástica decisión, aprovechando que le iban a preguntar: ponerse el cartel en la frente.

“Buenos días gente, hoy vamos a atender el negocio con este cartel en la cabeza”, cuenta Niko en su video de TikTok que consiguió más de un millón de reproducciones. Tal fue la claridad del mensaje que no faltaron usuarios de la red social que bromearan preguntando: “¿Tiene, entonces?” o “¿Pero, tiene o no?”, refiriéndose a las figuritas.

Igualmente, sin intenciones de decepcionar a tan creativo kiosquero, probablemente le seguirán preguntando siempre por todos esos carteles en donde dicen lo que no tienen.