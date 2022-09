Largas filas y demoras tras la reapertura del Paso Cristo Redentor

Por nevadas, el Paso Internacional Cristo Redentor estuvo cerrado desde el viernes a la noche hasta este domingo al mediodía, cuando mejoraron las condiciones meteorológicas. Se produjeron demoras de más de cuatro horas tras la habilitación del mismo.

El amontonamiento de autos se vio tanto del lado chileno como del lado argentino. En Horcones, los vehículos formaron interminables filas para cruzar hacia nuestro país, mientras que en Los Libertadores, la situación no fue diferente, aunque la aduana no estuvo saturada como del lado argentino. Fuentes indicaron que en la tarde se formaron filas de más de 500 autos.

Las nevadas intensas se registraron durante la madrugada del sábado y para este domingo, el panorama estuvo despejado, por eso es que se decidió su reapertura.

Un dato no menor es que aún no funciona el Sistema Integrado, por lo que los usuarios tienen que realizar doble aduana tanto para salir del país, como para regresar al destino. La habilitación de la aduana unificada aún no tiene fecha determinada y las demoras cada vez son más.

Usuarios manifestaron a MDZ que los baños de la aduana argentina siguen sin funcionar. "Estamos presos de un sistema sin baños y sin proveeduría para obtener agua. Años y años así, no sabemos cómo podrá ser la situación en el verano", indicaron a este diario personas que estuvieron demoradas por horas en el cruce fronterizo.