Una niña quería comprar figuritas, la estafaron y perdió todos sus ahorros

Faltan menos de dos meses para que comience el Mundial de Qatar 2022 y Argentina continúa sumida en una fiebre absoluta por las figuritas. Protestas de kiosqueros, desabastecimiento y sobreprecios nublan la situación en torno a la preciada colección y se genera el caldo de cultivo ideal para los malintencionados. Entre esos casos, se destacan las estafas que se originan en Marketplace.

Sacando provecho de la delicada situación de mercado que afecta a una simple colección de figuritas, los típicos estafadores de Internet dijeron presente. Tanto así, que una de sus víctimas fue una niña de once años de la capital fueguina de Ushuaia. Su abuela Graciela, motivada por la total indignación, contó su historia a los medios de comunicación.

“Mi nieta encontró en Facebook a un hombre que vendía cajas de figuritas. Como está muy entusiasmada en llenar el álbum, decidió comprarlas con la plata que estaba ahorrando para sus vacaciones. Entonces, le contó al papá, y él hizo la transferencia de la plata”, comenzó explicando la mujer.

La supuesta compra era por $11.500, que fueron enviados por la familia a quien prometía venderles las figuritas. Al no tener noticias de la mercadería ni la encomienda, se comunicaron con el teléfono que les habían dado y el vendedor los había bloqueado. La estafa estaba concretada y el delincuente se había convertido en un fantasma.

“Mi nietita está muy triste porque se gastó toda la plata que tenía. Yo le escribí a este hombre a su celular y le dije que quiero comprar figuritas y me dice que le mande la plata y que las pase a retirar por el barrio de Montserrat. Por supuesto que no le voy a hacer ninguna transferencia porque es un estafador. No se juega con la inocencia de los niños. Estoy indignada”, remarcó Graciela.

Las estafas con el Mundial

En Internet, además de vendedores muy honestos, existen estafadores que aprovechan cada situación de moda para hacer su trabajo sucio. Estas estafas suelen consistir en una publicación atractiva que pueda funcionar como carnada para el consumidor.

En casos de empresas con mecanismos de seguridad, como Mercado Libre, los vendedores suelen buscar que el comprador continúe con su compra por fuera de la plataforma. Allí, con datos de cuenta o habiendo concretado la transferencia, prometen hacer la entrega del producto y desaparecen.

Esa desaparición suele ser bloqueando a la víctima y dando de baja la publicación. Así, el damnificado pierde su dinero, no recibe nunca el producto y no tiene pruebas del delito sufrido.