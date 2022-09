Día del Estudiante: el pedido de los comerciantes que beneficiaría a los jóvenes

Los comerciantes y residentes de la zona de Potrerillos se preparan para la llegada de los jóvenes. Fernando Carabajal, gerente de una conocida proveeduría de Valle del Sol, dialogó con MDZ y expuso la realidad que se vive en Potrerillos para estás fechas: "Piensan en prohibir, pero no en dar. Nadie piensa en que los pibes estén tranquilos. Lo que más hacen es prohibir. Eso genera que los pibes estén nerviosos y alterados".

Como solución, y coincidiendo con varios residentes de la zona, plantean que desde el Municipio se impulse la organización de eventos para los jóvenes: "Lo que hace falta es organizar eventos. Organizar un día un espectáculo y reunirlos a todos, que no estén dispersos. Siempre se generan fiestas en el arroyo y viene la policía y los dispersa. Los jóvenes se alteran y ahí comienzan los disturbios. Hay que lograr que la pasen bien y que se diviertan, ya que así también se evitan los problemas. Si organizas actividades, los tenés contenidos y no se alteran".

Foto: ALF PONCE MERCADO

Además, el comerciante se refirió a las tendencias de los jóvenes en cuanto al consumo en la proveeduría: "Lo que más compran son provisiones para pasar estos días. Compras básicas y mucha leña llevan. Aprovechan para hacer asados entre amigos. Alcohol no se vende por las medidas del municipio y para prevenir. Muchos ya no preguntan porque ya saben que no se vende".

Por último, destacó que desde la tarde del martes se empezó a ver movimiento, pero "no saben qué pasará hoy por las condiciones climaticas".