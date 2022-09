Universidades en el conurbano: en promedio se reciben solo 4 cada 100 alumnos

Hace algunos días, las comisiones de Educación y Presupuesto de la Cámara de Diputados dieron dictamen favorable a dos proyectos de ley que proponen la creación de dos nuevas universidades nacionales en el conurbano bonaerense: una en Tigre y la otra en Pilar.

Si bien es cierto que uno de cada cuatro argentinos vive en esta región de la provincia de Buenos Aires, este tipo de decisiones debería suponer un análisis más exhaustivo del contexto y la oportunidad para llevarlas adelante.

A grandes rasgos, hay que ponderar con seriedad dos aspectos: el primero es de índole presupuestario dada la crisis económica a la que nos enfrentamos y al reciente recorte ministro de Economía Sergio Massa hizo, precisamente, en Educación. El segundo, tiene que ver con el perfil académico de este tipo de universidades.

Breve repaso

De las 15 que existen en esta zona metropolitana, la más antigua es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, del año 1972. En 1989 se crearon otras dos, la de La Matanza y la de Quilmes; entre 1992 y 1995 fueron cuatro: San Martín, General Sarmiento, Lanús y Tres de Febrero.

Sin embargo, el mayor crecimiento de las Universidades Nacionales en el conurbano se dio durante la era kirchnerista. Entre 2009 y 2015 se abrieron ocho nuevas casas de estudio en Florencio Varela (A. Jauretche), Avellaneda, José C. Paz, Moreno, Merlo (Universidad del Oeste), Hurlingham, Almirante Brown y San Isidro (Universidad Scalabrini Ortiz). Estas dos últimas son de 2015 y fueron creadas por las leyes 27.193 y 27.212 respectivamente. La fecha de sanción de las mismas es posterior a las elecciones y ambas llevan la firma de Julián Domínguez acompañada por la de Amado Boudou para la de Almirante Brown y la de Gerardo Zamora para la de San Isidro.

El alumnado

De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles que son de 2019, la Universidad de Buenos Aires tiene más alumnos que las quince universidades del conurbano tomadas en su conjunto. Si, por otra parte, tenemos en cuenta el total de alumnos de las universidades nacionales de todo el país, los de las universidades del conurbano representan el 15%, pero aportan solamente el 11,5% de los graduados.

¿Cuántos terminan la carrera?

Un dato que debería preocupar es la cantidad de graduados cada 100 alumnos. En el caso de las universidades más antiguas como la de Lomas de Zamora, La Matanza o San Martín, el índice se encuentra por encima del de la Universidad de Buenos Aires, donde se reciben 5,4 alumnos cada 100. De entre las recién mencionadas es la de San Martín la que posee el promedio más alto con 7,4 graduados cada 100 alumnos. En las otras dos, desciende a 6,3 y 6,4 respectivamente. En el otro extremo se encuentra la Universidad de Tres de Febrero que apenas alcanza a 2,9 graduados cada 100 alumnos.

Sin embargo, si vamos a las universidades creadas a partir del 2009, esta tasa es mucho menor: la que mejor posicionada se encuentra es la de José C. Paz que tiene un promedio de 3,7, pero hay universidades que no llegan a tener un graduado cada 100 alumnos inscriptos. El resto 2 o menos. Hay que aclarar aquí también que tanto de la Universidad Nacional Guillermo Brown como la Scalabrini Ortiz todavía no hay datos oficiales ya que, si bien fueron creadas en 2015, comenzaron a funcionar en 2019

Si miramos a nivel regional, nuestro país se encuentra entre los que menos graduados tiene cada 100 estudiantes. Aquí la media nacional es 6, mientras que en Brasil es de 15 y en Chile son 14.

¿Cantidad o calidad?

Con estos datos resulta evidente que las universidades del conurbano tienen mucho para mejorar. Teniendo en cuenta la escasez de recursos y los recortes presupuestarios, resulta por lo menos imprudente avanzar en la creación de nuevas casas de estudio. El gran desafío para los próximos años debería ser mejorar la calidad de lo ya existente en vez de apuntar a la cantidad. Y no sólo eso: sino que también es todavía demasiado grande la deuda que hay con el tramo obligatorio del sistema educativo como para seguir desviando recursos hacia el nivel universitario.

Ambos proyectos de ley todavía deben ser aprobados. Esperemos que prime la cordura y la prudencia.