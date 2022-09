El SUTE cargó contra Thomas y Suarez por el anuncio de la jornada extendida

La titular del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Carina Sedano, criticó con dureza el anuncio realizado esta mañana por el gobernador Rodolfo Suarez en relación al comienzo de la jornada escolar extendida al considerarlo como una nueva imposición del Gobierno de Mendoza hacia los docentes, directivos, celadores y las familias que forman parte de la comunidad educativa.

La titular del sindicato que nuclea a los docentes mendocinos salió con los tapones de punta frente al anuncio realizado esta mañana por el gobernador Rodolfo Suarez. Desde el gremio cuestionan la jornada escolar extendida ya que, según afirman, fue impuesta y no contempla los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de la educación.

Desde este jueves 15/09 comienza a implementarse la jornada completa en 164 escuelas primarias de la provincia, con asistencia obligatoria. El fin es garantizar espacios complementarios para aprendizajes prioritarios, especialmente en lengua y matemática. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) September 14, 2022

"La extensión de las jornadas no garantiza calidad educativa. Las escuelas no tienen idea de cómo va a llevarse a cabo la implementación, qué va a pasar con los celadores que por paritaria están obligados a cumplir 6 horas y media, cómo va a organizarse el celador cocinero que antes cocinaba para 40 personas y ahora debe cocinar para todo un turno. Es mucha incertidumbre...además del almuerzo, ¿se les va a dar una copa de leche a los chicos que pasan 7 horas en la escuela?", manifestó Sedano.

Uno de los aspectos más cuestionados por el sindicato docente es el cambio en las condiciones laborales que tendrá el personal que forma parte de las comunidades educativas de los establecimientos escolares seleccionados para la extensión de la jornada escolar. "La semana pasada la propuesta fue presentada a los supervisores quienes hicieron preguntas y no tuvieron respuestas", destacó.

"Una resolución no puede ir por arriba de una ley donde se explicitan las condiciones laborales. Cuando en el Consejo Federal de Educación se habló de la jornada extendida aclaramos que los acuerdos serían con los sindicatos y no nos han convocado. Es una decisión arbitraria, inconsulta de la DGE que no puede cambiar las condiciones laborales de los trabajadores sin el consentimiento de ello", agregó Sedano.